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В Государственном департаменте США появится China House
В Государственном департаменте США появится China House
О создании новой структуры объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
2022-05-26T19:30+0500
2022-05-26T19:30+0500
в мире
сша
госдепартамент сша
госсекретарь
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем. Она будет носить название China House. Речь Блинкена, посвященную курсу США относительно КНР, распространил Госдеп. Об этом сообщает РИА Новости.По заявлению американского дипломата, " масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели".Напомним, в октябре 2021 года ЦРУ объявило о создании в своей структуре специального центра по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР. Центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением "глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой".Министерство иностранных дел Китая назвало создание такого центра проявлением менталитета эпохи холодной войны.В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты должны прекратить действия, наносящие ущерб взаимному сотрудничеству Пекина и Вашингтона.Читайте также:
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сша, госдепартамент сша, госсекретарь

В Государственном департаменте США появится China House

19:30 26.05.2022
© Sputnik Государственный департамент США
 Государственный департамент США - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2022
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О создании новой структуры объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем. Она будет носить название China House. Речь Блинкена, посвященную курсу США относительно КНР, распространил Госдеп. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я полон решимости предоставить нашему министерству и нашим дипломатам инструменты, необходимые им для решения этой задачи в рамках моей программы модернизации. Это включает в себя создание "China House" - интегрированной команды в масштабах госдепартамента, которая будет координировать и реализовывать нашу политику по всем вопросам и регионам", - сообщил Блинкен в своей речи.

По заявлению американского дипломата, " масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели".
Напомним, в октябре 2021 года ЦРУ объявило о создании в своей структуре специального центра по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР. Центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением "глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой".
Министерство иностранных дел Китая назвало создание такого центра проявлением менталитета эпохи холодной войны.
В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты должны прекратить действия, наносящие ущерб взаимному сотрудничеству Пекина и Вашингтона.
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