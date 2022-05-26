https://uz.sputniknews.ru/20220526/v-gosudarstvennom-departamente-ssha-poyavitsya-china-house-24825533.html

В Государственном департаменте США появится China House

В Государственном департаменте США появится China House

О создании новой структуры объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

2022-05-26T19:30+0500

2022-05-26T19:30+0500

2022-05-26T19:30+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем. Она будет носить название China House. Речь Блинкена, посвященную курсу США относительно КНР, распространил Госдеп. Об этом сообщает РИА Новости.По заявлению американского дипломата, " масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели".Напомним, в октябре 2021 года ЦРУ объявило о создании в своей структуре специального центра по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР. Центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением "глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой".Министерство иностранных дел Китая назвало создание такого центра проявлением менталитета эпохи холодной войны.В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты должны прекратить действия, наносящие ущерб взаимному сотрудничеству Пекина и Вашингтона.Читайте также:

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