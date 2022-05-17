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Китайский политолог оценила роль ОДКБ в стабилизации январского кризиса в Казахстане

Китайский политолог оценила роль ОДКБ в стабилизации январского кризиса в Казахстане

Китайский политолог Юан Ша оценила роль ОДКБ в стабилизации январского кризиса в Казахстане и в противостоянии вызовам и рискам, связанным с Афганистаном.

2022-05-17T20:22+0500

2022-05-17T20:22+0500

2022-05-17T20:22+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет все более возрастающую роль в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком в регионе. К такому мнению пришла китайский политолог Юан Ша, анализируя саммит ОДКБ, состоявшийся 16 мая в Москве. Он был приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летней годовщине создания Организации на его основе.Кроме этого, ОДКБ взяла на себя ответственность за противодействие вызовам, обострившимся в Афганистане после "катастрофичного ухода США", отмечает Юан Ша. Московский саммит продемонстрировал свою растущую актуальность в Центральной Азии.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты охватили другие города, в том числе Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли более 200.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В Казахстан ввели коллективные миротворческие силы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января.Читайте также:События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — ПутинКак Узбекистан содействует Казахстану в расследовании январских событий в Алматы

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