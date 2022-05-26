https://uz.sputniknews.ru/20220526/v-uzgidromete-rasskazali-o-jarkoy-pogode-24807275.html

В Узгидромете рассказали о жаркой погоде

В Узгидромете рассказали о жаркой погоде

О погоде на сегодня читайте в материале.

2022-05-26T09:25+0500

2022-05-26T09:25+0500

2022-05-26T09:25+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня днем на территории Узбекистана ожидается облачная погода без осадков.По северу, югу и пустынной зоне республики возможно усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха составит 32-37 градусов. В Ташкенте без осадков. Ветер 5-10 м/с. Воздух прогреется до 33-35 градусов тепла. По предгорным и горным районам республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 22-27 градусов.Читайте также:Фото: "Последний звонок" в школах Узбекистана

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода