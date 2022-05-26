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В Узгидромете рассказали о жаркой погоде
В Узгидромете рассказали о жаркой погоде
О погоде на сегодня читайте в материале.
2022-05-26T09:25+0500
2022-05-26T09:25+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня днем на территории Узбекистана ожидается облачная погода без осадков.По северу, югу и пустынной зоне республики возможно усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха составит 32-37 градусов. В Ташкенте без осадков. Ветер 5-10 м/с. Воздух прогреется до 33-35 градусов тепла. По предгорным и горным районам республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 22-27 градусов.Читайте также:Фото: "Последний звонок" в школах Узбекистана
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В Узгидромете рассказали о жаркой погоде

09:25 26.05.2022
© pexels.com/Nicole Ashley Rahayu DensmoorУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2022
© pexels.com/Nicole Ashley Rahayu Densmoor
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О погоде на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня днем на территории Узбекистана ожидается облачная погода без осадков.
По северу, югу и пустынной зоне республики возможно усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха составит 32-37 градусов.
В Ташкенте без осадков. Ветер 5-10 м/с. Воздух прогреется до 33-35 градусов тепла.
По предгорным и горным районам республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 22-27 градусов.
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