https://uz.sputniknews.ru/20220527/ansambl-uzbekskogo-narodnogo-tantsa--baxor-vystupit-v-moskve-24838180.html

Ансамбль узбекского народного танца "Бахор" выступит в Москве

Ансамбль узбекского народного танца "Бахор" выступит в Москве

В этом году известному коллективу исполняется 65 лет.

2022-05-27T18:04+0500

2022-05-27T18:04+0500

2022-05-27T18:04+0500

культура

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Пятого июня Государственный ансамбль узбекского народного танца "Бахор" выступит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве в новом составе. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ансамбль "Бахор" ("Весна") был основан известным хореографом Мукаррам Тургунбаевой в 1957 году для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.Ансамбль считается визитной карточкой Узбекистана. В этом году известному коллективу исполняется 65 лет. С авторскими танцевальными программами они объездили более 60 стран, выступая на крупных мировых площадках.В настоящее время в репертуаре ансамбля насчитывается около 200 сольных и групповых танцев, сочетающих в себе современные элементы с традиционной танцевальной культурой республики.После небольшого перерыва в феврале 2020 года по указу президента Государственный ансамбль танца "Бахор" имени Мукаррамы Тургунбаевой возобновил работу.Художественный руководитель коллектива – заслуженная артистка Узбекистана, народная артистка Каракалпакстана Зиёда Мадрахимова. Музыкальный руководитель – заслуженный артист Узбекистана Мухаммаджон Шокиров.Гастроли ансамбля в России пройдут при поддержке Фонда развития культуры и искусства.Читайте также:Юбилейную дату консерватория Узбекистана отметит "сборным" концертом

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