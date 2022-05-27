https://uz.sputniknews.ru/20220527/yubileynuyu-datu-konservatoriya-uzbekistana-otmetit-sbornym-kontsertom--24830035.html
Юбилейную дату консерватория Узбекистана отметит "сборным" концертом
Юбилейную дату консерватория Узбекистана отметит "сборным" концертом
Произведения исполнят ректоры консерваторий Узбекистана, России и Казахстана.
2022-05-27T10:45+0500
2022-05-27T10:45+0500
2022-05-27T10:49+0500
культура
концерт
государственная консерватория узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Государственная консерватория Узбекистана (ГКУ) отмечает в этом году 85-летие. Юбилейный концерт состоится с участием известных исполнителей мирового уровня, который пройдет девятого июня в Большом зале ГКУ. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ в своем Telegram-канале.В этот вечер за дирижерским пультом руководить Государственным симфоническим оркестром будет ректор консерватории Узбекистана, заслуженный артист республики Камолиддин Уринбаев.В программе концерта прозвучат такие монументальные образцы мировой классики, как Симфония №3 С.Рахманинова и Тройной концерт Л.Бетховена.Солировать на сцене будут: Напомним: в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Чайковского прошел совместный концерт, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией, а также к 85-летию Государственной консерватории республики.В программе концерта прозвучали произведения современных узбекских композиторов Дмитрия Янов-Яновского, Нурали Эркаева, Ойдин Абдуллаевой, Шерзода Собирова.Читайте также:В Узбекистане появится Международный фестиваль этноспорта
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концерт, государственная консерватория узбекистана
Юбилейную дату консерватория Узбекистана отметит "сборным" концертом
10:45 27.05.2022 (обновлено: 10:49 27.05.2022)
Эпохальные произведения мировой классики прозвучат в исполнении ректоров консерваторий Узбекистана, России и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Государственная консерватория Узбекистана (ГКУ) отмечает в этом году 85-летие. Юбилейный концерт состоится с участием известных исполнителей мирового уровня, который пройдет девятого июня в Большом зале ГКУ. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ в своем Telegram-канале.
В этот вечер за дирижерским пультом руководить Государственным симфоническим оркестром будет ректор консерватории Узбекистана, заслуженный артист республики Камолиддин Уринбаев.
В программе концерта прозвучат такие монументальные образцы мировой классики, как Симфония №3 С.Рахманинова и Тройной концерт Л.Бетховена.
Солировать на сцене будут:
ректор Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Васильев (виолончель);
ректор Казахского национального университета искусств, народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева (скрипка);
профессор Государственной консерватории Узбекистана, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Узбекистана Сайера Гафурова.
Напомним: в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Чайковского прошел
совместный концерт, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией, а также к 85-летию Государственной консерватории республики.
В программе концерта прозвучали произведения современных узбекских композиторов Дмитрия Янов-Яновского, Нурали Эркаева, Ойдин Абдуллаевой, Шерзода Собирова.