https://uz.sputniknews.ru/20220527/yubileynuyu-datu-konservatoriya-uzbekistana-otmetit-sbornym-kontsertom--24830035.html

Юбилейную дату консерватория Узбекистана отметит "сборным" концертом

Юбилейную дату консерватория Узбекистана отметит "сборным" концертом

Произведения исполнят ректоры консерваторий Узбекистана, России и Казахстана.

2022-05-27T10:45+0500

2022-05-27T10:45+0500

2022-05-27T10:49+0500

культура

концерт

государственная консерватория узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Государственная консерватория Узбекистана (ГКУ) отмечает в этом году 85-летие. Юбилейный концерт состоится с участием известных исполнителей мирового уровня, который пройдет девятого июня в Большом зале ГКУ. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ в своем Telegram-канале.В этот вечер за дирижерским пультом руководить Государственным симфоническим оркестром будет ректор консерватории Узбекистана, заслуженный артист республики Камолиддин Уринбаев.В программе концерта прозвучат такие монументальные образцы мировой классики, как Симфония №3 С.Рахманинова и Тройной концерт Л.Бетховена.Солировать на сцене будут: Напомним: в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Чайковского прошел совместный концерт, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией, а также к 85-летию Государственной консерватории республики.В программе концерта прозвучали произведения современных узбекских композиторов Дмитрия Янов-Яновского, Нурали Эркаева, Ойдин Абдуллаевой, Шерзода Собирова.Читайте также:В Узбекистане появится Международный фестиваль этноспорта

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концерт, государственная консерватория узбекистана