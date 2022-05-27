https://uz.sputniknews.ru/20220527/iran-planiruet-postavlyat-v-rossiyu-avtozapchasti-v-obmen-na-stal-24831512.html

Иран планирует поставлять в Россию автозапчасти в обмен на сталь

Иран планирует поставлять в Россию автозапчасти в обмен на сталь

Некоторые иранские компании уже подписали контракты с российской стороной.

2022-05-27T11:45+0500

2022-05-27T11:45+0500

2022-05-27T11:45+0500

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иран

сотрудничество

обмен

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ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Россия и Иран могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.Как отмечается, во время встречи постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин заявил, что страны согласились ввести бартерную торговлю для некоторых категорий товаров, в том числе для российской стали.По его словам, Ирану нужен импорт сырья для металлургического и горнодобывающего секторов, а Тегерану необходим цинк, свинец, алюминий для удовлетворения внутреннего спроса.Министр добавил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины. Он добавил, что некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций.Ранее в Иран прибыл вице-премьер РФ Александр Новак, он принял участие в Ирано-Российском торговом форуме.Читайте также: Новак: Россия и Иран договорились перейти на расчеты в нацвалютах

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иран, сотрудничество, обмен