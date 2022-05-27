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Мирзиёев: Узбекистан продолжает развивать партнерские отношения с ЕАЭС
Мирзиёев: Узбекистан продолжает развивать партнерские отношения с ЕАЭС
О чем глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке - читайте в нашем материале.
2022-05-27T16:54+0500
2022-05-27T16:54+0500
2022-05-27T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся в Бишкеке в пятницу.Мирзиёев отметил, что Узбекистан продолжает развивать партнерские отношения с ЕАЭС в качестве наблюдателя.По словам Мирзиёева, товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС по итогам прошлого года увеличился на 30%, а за первые месяцы 2022 года он вырос на треть.Также узбекистанский лидер заявил, что в данное время эпоха глобализации переходит в "фазу формирования нового мировго порядка". Сейчас, по заявлению Мирзиёева, вводятся "беспрецендентные по масштабу ограничительные меры", происходит разрыв логистических цепочек и рост цен на сырьевые и продовольственные товары.Так, Мирзиёев призвал лидеров ЕАЭС к совместным действиям для выработки комплекса антикризисных мер. Он отметил, что сейчас вопрос создания благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества Узбекистана со государствами-членами ЕАЭС стоит особо остро.Мирзиёев предложил разработать совместную программу агрокооперации для совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕАЭС, а также плодовые и овощные культуры, в том числе и ранние сорта в Узбекистане. Также президент рассказал, что к строительству ж/д коридора "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" приступят в этом году. Он станет важной частью транспортного коридора "Восток-Запад".Помимо прочего, Узбекистан призывает партнеров по ЕАЭС принять участие в строительстве трансафганской железной дороги, поскольку это откроет выход на рыной Южной Азии, где потребительский рынок насчитывает более 2 млрд человек.Мирзиёев особо выделил, что Узбекистан привержен поступательному развитию сотрудничества с ЕАЭС, это, в свою очередь, послужит процветанию всех участников Союза.
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Мирзиёев: Узбекистан продолжает развивать партнерские отношения с ЕАЭС
16:54 27.05.2022 (обновлено: 17:00 27.05.2022)
О чем глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся в Бишкеке в пятницу.
Мирзиёев отметил, что Узбекистан продолжает развивать партнерские отношения с ЕАЭС в качестве наблюдателя.
"Это для нас очень важное направление, так как страны ЕАЭС являются нашими естественными партнерами. Отрадно, что совместными усилиями удалось смягчить негативные последствия пандемии и обеспечить положительную динамику торгово-экономического сотрудничества наших стран", - подчеркнул президент.
По словам Мирзиёева, товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС по итогам прошлого года увеличился на 30%, а за первые месяцы 2022 года он вырос на треть.
Также узбекистанский лидер заявил, что в данное время эпоха глобализации переходит в "фазу формирования нового мировго порядка". Сейчас, по заявлению Мирзиёева, вводятся "беспрецендентные по масштабу ограничительные меры", происходит разрыв логистических цепочек и рост цен на сырьевые и продовольственные товары.
Так, Мирзиёев призвал лидеров ЕАЭС к совместным действиям для выработки комплекса антикризисных мер. Он отметил, что сейчас вопрос создания благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества Узбекистана со государствами-членами ЕАЭС стоит особо остро.
"В данном контексте рассчитываю на поддержку в вопросе нераспространения на Узбекистан ограничений на вывоз продовольствия и сырья", - обратился к лидерам ЕАЭС Мирзиёев.
Мирзиёев предложил разработать совместную программу агрокооперации для совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕАЭС, а также плодовые и овощные культуры, в том числе и ранние сорта в Узбекистане.
Также президент рассказал, что к строительству ж/д коридора "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" приступят в этом году. Он станет важной частью транспортного коридора "Восток-Запад".
Помимо прочего, Узбекистан призывает партнеров по ЕАЭС принять участие в строительстве трансафганской железной дороги, поскольку это откроет выход на рыной Южной Азии, где потребительский рынок насчитывает более 2 млрд человек.
Мирзиёев особо выделил, что Узбекистан привержен поступательному развитию сотрудничества с ЕАЭС, это, в свою очередь, послужит процветанию всех участников Союза.