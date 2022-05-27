https://uz.sputniknews.ru/20220527/putin-obyavil-29-maya-dnem-eaes-24837854.html

Владимир Путин объявил 29 мая днем ЕАЭС

Владимир Путин объявил 29 мая днем ЕАЭС

Главы стран-участниц ЕАЭС намерены утвердить это решение в субботу.

2022-05-27T16:24+0500

2022-05-27T16:24+0500

2022-05-27T18:39+0500

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владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 29 мая днем ЕАЭС. Такое заявление российский лидер сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Главы стран-участниц ЕАЭС намерены утвердить это решение в субботу.День ЕАЭС приурочен к очередной годовщине подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, которое состоялось 29 мая 2014 года.Глава российского государства также тезисно рассказал о развитии евразийской экономической интеграции:По словам президента, дальнейшее развитие получит преференциальный режим торговли ЕАЭС с Ираном, рассматривается заключение соглашений о свободной торговле с Египтом и Индонезией, достижение преференциального торгового соглашения с ОАЭ.Читайте также:В правительстве России хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС

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