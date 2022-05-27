https://uz.sputniknews.ru/20220527/putin-obyavil-29-maya-dnem-eaes-24837854.html
Владимир Путин объявил 29 мая днем ЕАЭС
Владимир Путин объявил 29 мая днем ЕАЭС
Главы стран-участниц ЕАЭС намерены утвердить это решение в субботу.
2022-05-27T16:24+0500
2022-05-27T16:24+0500
2022-05-27T18:39+0500
в мире
еаэс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23761442_334:0:3667:1875_1920x0_80_0_0_f4b873605b6005c007743f399853e0b9.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 29 мая днем ЕАЭС. Такое заявление российский лидер сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Главы стран-участниц ЕАЭС намерены утвердить это решение в субботу.День ЕАЭС приурочен к очередной годовщине подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, которое состоялось 29 мая 2014 года.Глава российского государства также тезисно рассказал о развитии евразийской экономической интеграции:По словам президента, дальнейшее развитие получит преференциальный режим торговли ЕАЭС с Ираном, рассматривается заключение соглашений о свободной торговле с Египтом и Индонезией, достижение преференциального торгового соглашения с ОАЭ.Читайте также:В правительстве России хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23761442_750:0:3250:1875_1920x0_80_0_0_65734eb12b493dc23ef615b0b5b786e1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
еаэс, владимир путин
Владимир Путин объявил 29 мая днем ЕАЭС
16:24 27.05.2022 (обновлено: 18:39 27.05.2022)
Владимир Путин выступил в формате видеоконференции на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил 29 мая днем ЕАЭС. Такое заявление российский лидер сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
Главы стран-участниц ЕАЭС намерены утвердить это решение в субботу.
День ЕАЭС приурочен к очередной годовщине подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, которое состоялось 29 мая 2014 года.
Глава российского государства также тезисно рассказал о развитии евразийской экономической интеграции:
товарооборот между членами ЕАЭС за 2021 год увеличился почти на треть;
за этот же период совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,6%, а объём промышленного производства – более чем на 5%;
доля платежей в нацвалютах во взаимных расчётах стран – членов ЕАЭС достигает 75%.
По словам президента, дальнейшее развитие получит преференциальный режим торговли ЕАЭС с Ираном, рассматривается заключение соглашений о свободной торговле с Египтом и Индонезией, достижение преференциального торгового соглашения с ОАЭ.