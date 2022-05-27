https://uz.sputniknews.ru/20220527/otkuda-uzbekistan-importiruet-xolodilniki-24827281.html
Откуда Узбекистан импортирует холодильники
Откуда Узбекистан импортирует холодильники
Лидером ввоза холодильников в страну стала Россия.
2022-05-27T07:45+0500
2022-05-27T07:45+0500
2022-05-27T07:45+0500
экономика
узбекистан
импорт
холодильник
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В январе – апреле Узбекистан импортировал 116 639 холодильников. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана.Холодильники импортировали из 22 зарубежных стран на общую сумму $26,5 млн, уточняет ведомство.По данным Госкомстата, импорт холодильников увеличился на 8 390 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Лидером импорта стала Россия с показателем – 66 914 единиц. На второй строчке расположился Китай – 31 339 единиц. И замкнули тройку лидеров Турция и Беларусь.Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота.Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд.При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана."Также, наша страна по итогам 2021 года в отметке свыше $5 млрд. стала главным поставщиков товаров и услуг на рынок республики. У нас есть обозначенная президентами двух стран амбициозная задача — довести наш двусторонний товарооборот до $10 млрд", — заявил Злыгостев.Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение двух - трех лет, поскольку за последние четыре года товарооборот сильно вырос.Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия
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узбекистан, импорт, холодильник
Откуда Узбекистан импортирует холодильники
Лидером ввоза холодильников в страну стала Россия.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
В январе – апреле Узбекистан импортировал 116 639 холодильников. Об этом сообщает
пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана.
Холодильники импортировали из 22 зарубежных стран на общую сумму $26,5 млн, уточняет ведомство.
По данным Госкомстата, импорт холодильников увеличился на 8 390 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером импорта стала Россия с показателем – 66 914 единиц. На второй строчке расположился Китай – 31 339 единиц. И замкнули тройку лидеров Турция и Беларусь.
Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik
торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота.
Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд.
При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.
"Также, наша страна по итогам 2021 года в отметке свыше $5 млрд. стала главным поставщиков товаров и услуг на рынок республики. У нас есть обозначенная президентами двух стран амбициозная задача — довести наш двусторонний товарооборот до $10 млрд", — заявил Злыгостев.
Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение двух - трех лет, поскольку за последние четыре года товарооборот сильно вырос.