https://uz.sputniknews.ru/20220527/prognoz-pogody-na-27-maya-24828543.html
Прогноз погоды на 27 мая
Прогноз погоды на 27 мая
О погоде на сегодня читайте в материале.
2022-05-27T09:45+0500
2022-05-27T09:45+0500
2022-05-27T09:45+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Сегодня днем по территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Узгидромет.По областям Ферганской долины к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Местами прогнозируется усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура понизится до 23-28 градусов. В Ташкенте пройдет кратковременный дождь, гроза. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 26-28 градусов. По горным и предгорным районам страны временами пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Возможны грозы. Также ожидаются селе-паводковые явления. Местами возможно усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура составит13-18 градусов.Читайте также:В Узбекистане население дополнительно обеспечат питьевой водой и канализацией
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погода
Прогноз погоды на 27 мая
О погоде на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Сегодня днем по территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Узгидромет
.
По областям Ферганской долины к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Местами прогнозируется усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура понизится до 23-28 градусов.
В Ташкенте пройдет кратковременный дождь, гроза. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 26-28 градусов.
По горным и предгорным районам страны временами пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Возможны грозы.
Также ожидаются селе-паводковые явления. Местами возможно усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура составит13-18 градусов.