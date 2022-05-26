https://uz.sputniknews.ru/20220526/v-uzbekistane-naselenie-dopolnitelno-obespechat-pitevoy-vodoy-i-kanalizatsiey-24815983.html

В Узбекистане население дополнительно обеспечат питьевой водой и канализацией

В Узбекистане население дополнительно обеспечат питьевой водой и канализацией

С 1 января 2023 года замена счетчиков воды с истекшим сроком поверки на новые будет осуществляться за счет "Узсувтаъминот".

2022-05-26T14:24+0500

2022-05-26T14:24+0500

2022-05-26T14:24+0500

общество

узбекистан

вода

счетчики

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по повышению уровня обеспеченности населения питьевым водоснабжением и услугами канализации".Согласно новому документу, утверждены показатели по расширению охвата централизованным питьевым водоснабжением и услугами канализации всех областей и столицы. Помимо этого, разработали программы по обеспечению питьевой водой школ, детсадов и медицинских учреждений, а также улучшению питьевого водоснабжения махаллей. Известно, что питьевое водоснабжение некоторых из них находится в тяжелом состоянии.Также начиная с 1 января 2023 года, замена населению приборов учета воды с истекшим сроком поверки на новые будет осуществлена за счет средств АО "Узсувтаъминот" и территориальных предприятий водоснабжения.Кроме того, теперь ввоз и установка на территории республики приборов учета воды и их дополнительных средств, не соответствующих техническим требованиям, запрещен.Помимо прочего, с 1 января 2023 года юрлица и индивидуальные предприниматели должны установить современные счетчики воды с функцией дистанционной передачи данных в территориальные предприятия водоснабжения.У них будет возможность уменьшить сумму налога на прибыль или налога с оборота либо НДФЛ на сумму расходов, связанных с приобретением счетчиков воды, но не более 4 БРВ за один прибор.Известно, что власти Узбекистана планируют довести уровень обеспечения населения питьевой водой до 87%, а также обновить системы канализации в 32 крупных городах и 155 районных центрах страны.Читайте также:

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узбекистан, вода, счетчики