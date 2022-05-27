https://uz.sputniknews.ru/20220527/raspisanie-avtovokzala-toshkent-obnovili-nakanune-vyxodnyx-24832724.html

Расписание автовокзала "Тошкент" обновили накануне выходных

Расписание автовокзала "Тошкент" обновили накануне выходных

Изменения коснулись как международных, так и междугородных маршрутов.

2022-05-27T12:25+0500

2022-05-27T12:25+0500

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расписание

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Об обновленном расписании автовокзала "Тошкент" жителей и гостей столицы в Telegram информирует Транспортное управление столицы.По данным ведомства, сегодня сняли с рейса два автобусных маршрута:Изменилось также время отправки автобусов, курсирующих по маршруту Ташкент – Бухара - с 14:00 на 12:30.Помимо того, возобновился рейс Ташкент - Жуш (Самаркандская область). При этом время отправки - 07:40 и стоимость билета – 65 тыс.сумов – остаются прежними.Отмечается, что, помимо автовокзала "Тошкент", билеты на международные рейсы теперь можно приобрести в ТЦ JML Plaza вблизи КПП "Гишт куприк".В транспортном управлении уточнили, что узнать подробности можно по номеру (71) 207-87-00.Ранее сообщалось, что власти Узбекистана продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией.Читайте также:Прогноз погоды на 27 мая

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расписание, автобус, изменения