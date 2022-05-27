https://uz.sputniknews.ru/20220527/raspisanie-avtovokzala-toshkent-obnovili-nakanune-vyxodnyx-24832724.html
Расписание автовокзала "Тошкент" обновили накануне выходных
Расписание автовокзала "Тошкент" обновили накануне выходных
Изменения коснулись как международных, так и междугородных маршрутов.
2022-05-27T12:25+0500
2022-05-27T12:25+0500
2022-05-27T12:32+0500
общество
расписание
автобус
изменения
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Об обновленном расписании автовокзала "Тошкент" жителей и гостей столицы в Telegram информирует Транспортное управление столицы.По данным ведомства, сегодня сняли с рейса два автобусных маршрута:Изменилось также время отправки автобусов, курсирующих по маршруту Ташкент – Бухара - с 14:00 на 12:30.Помимо того, возобновился рейс Ташкент - Жуш (Самаркандская область). При этом время отправки - 07:40 и стоимость билета – 65 тыс.сумов – остаются прежними.Отмечается, что, помимо автовокзала "Тошкент", билеты на международные рейсы теперь можно приобрести в ТЦ JML Plaza вблизи КПП "Гишт куприк".В транспортном управлении уточнили, что узнать подробности можно по номеру (71) 207-87-00.Ранее сообщалось, что власти Узбекистана продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией.Читайте также:Прогноз погоды на 27 мая
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расписание, автобус, изменения
Расписание автовокзала "Тошкент" обновили накануне выходных
12:25 27.05.2022 (обновлено: 12:32 27.05.2022)
Изменения коснулись как международных, так и междугородных автобусных маршрутов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Об обновленном расписании автовокзала "Тошкент" жителей и гостей столицы в Telegram информирует Транспортное управление столицы.
По данным ведомства, сегодня сняли с рейса два автобусных маршрута:
Ташкент – Иргели (Казахстан) в 18:00,
Ташкент – Заамин в 16:30.
Изменилось также время отправки автобусов, курсирующих по маршруту Ташкент – Бухара - с 14:00 на 12:30.
Помимо того, возобновился рейс Ташкент - Жуш (Самаркандская область). При этом время отправки - 07:40 и стоимость билета – 65 тыс.сумов – остаются прежними.
Отмечается, что, помимо автовокзала "Тошкент", билеты на международные рейсы теперь можно приобрести в ТЦ JML Plaza вблизи КПП "Гишт куприк".
В транспортном управлении уточнили, что узнать подробности можно по номеру (71) 207-87-00.
Ранее сообщалось, что власти Узбекистана продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией.