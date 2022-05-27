https://uz.sputniknews.ru/20220527/rusisty-tashkenta-provedut-ejegodnye-vinogradovskie-chteniya-24826246.html

Русисты Ташкента проведут ежегодные "Виноградовские чтения"

Русисты Ташкента проведут ежегодные "Виноградовские чтения"

В этом году конференцию приурочат к 20-летию Ташкентского объединения преподавателей русского языка.

2022-05-27T09:05+0500

2022-05-27T09:05+0500

2022-05-27T09:05+0500

общество

ташкент

конференция

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ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. В Ташкенте пройдет ежегодная международная конференция русистов "Виноградовские чтения".Традиционно, организует научный форум филологов Посольство России в Узбекистане и представительство Россотрудничества.По данным пресс-службы посольства, в научно-практической конференции примут участие представители Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ), Узбекского государственного университета мировых языков и Национального университета им. Мирзо Улугбека.На конференции ученые-русисты обсудят роль и функции русского языка в современном Узбекистане, познакомятся с инновациями в методике преподавания, поговорят о тонкостях обучения русскому языку иностранцев, в том числе узбекистанцев, обменяются опытом и результатами своих научных изысканий.Впервые "Виноградовские чтения" прошли в Ташкенте в 2005 году. Посвящены они памяти выдающегося литературоведа и лингвиста Виктора Виноградова.Читайте также: Насколько популярен русский язык в странах бывшего СССР – инфографика

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ташкент, конференция