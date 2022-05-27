https://uz.sputniknews.ru/20220527/sekretar-sovbeza-pri-prezidente-uzbekistana-otpravilsya-na-peregovory-v-dushanbe-24829078.html

Секретарь Совбеза при президенте Узбекистана отправился на переговоры в Душанбе

Секретарь Совбеза при президенте Узбекистана отправился на переговоры в Душанбе

На встрече будут обсуждаться вопросы, "связанные с ситуацией в Афганистане".

2022-05-27T10:25+0500

2022-05-27T10:25+0500

2022-05-27T10:25+0500

политика

душанбе

узбекистан

переговоры

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1b/24829118_26:0:568:305_1920x0_80_0_0_a2ff02fab446382770bbe050028acecf.png

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Сегодня в столице Таджикистана пройдет четвертый раунд многосторонних переговоров секретарей советов безопасности по афганскому вопросу, передает информационное агентство "Дунё".По данным Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар", на мероприятии делегации собираются обсуждать вопросы, "связанные с развитием ситуации в Афганистане, а также вызовами и угрозами государствам региона, исходящим с афганской территории".Ранее, третья сессия многосторонних переговоров секретарей советов безопасности по афганскому вопросу прошла десятого ноября 2021 года в индийской столице Нью-Дели. В консультациях участвовали советники по национальной безопасности/секретари советов безопасности Индии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.Узбекистан на предыдущей встрече представлял секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов."Участники обсудили меняющуюся ситуацию в Афганистане, особенно в области безопасности, а также ее последствия для региона и мира. Стороны обратили пристальное внимание как на текущее политическое положение в Афганистане и угрозы терроризма, радикализации и наркоторговли, так и на необходимость гуманитарной помощи", — говорится в сообщении "Ховар".Читайте также:Россия готова помочь Центральной Азии укрепить энергобезопасность

душанбе

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

душанбе, узбекистан, переговоры, афганистан