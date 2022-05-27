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Секретарь Совбеза при президенте Узбекистана отправился на переговоры в Душанбе
Секретарь Совбеза при президенте Узбекистана отправился на переговоры в Душанбе
На встрече будут обсуждаться вопросы, "связанные с ситуацией в Афганистане".
2022-05-27T10:25+0500
2022-05-27T10:25+0500
политика
душанбе
узбекистан
переговоры
афганистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Сегодня в столице Таджикистана пройдет четвертый раунд многосторонних переговоров секретарей советов безопасности по афганскому вопросу, передает информационное агентство "Дунё".По данным Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар", на мероприятии делегации собираются обсуждать вопросы, "связанные с развитием ситуации в Афганистане, а также вызовами и угрозами государствам региона, исходящим с афганской территории".Ранее, третья сессия многосторонних переговоров секретарей советов безопасности по афганскому вопросу прошла десятого ноября 2021 года в индийской столице Нью-Дели. В консультациях участвовали советники по национальной безопасности/секретари советов безопасности Индии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.Узбекистан на предыдущей встрече представлял секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов."Участники обсудили меняющуюся ситуацию в Афганистане, особенно в области безопасности, а также ее последствия для региона и мира. Стороны обратили пристальное внимание как на текущее политическое положение в Афганистане и угрозы терроризма, радикализации и наркоторговли, так и на необходимость гуманитарной помощи", — говорится в сообщении "Ховар".Читайте также:Россия готова помочь Центральной Азии укрепить энергобезопасность
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душанбе, узбекистан, переговоры, афганистан

Секретарь Совбеза при президенте Узбекистана отправился на переговоры в Душанбе

10:25 27.05.2022
© ИА "Дунё"4-й раунд многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Душанбе
4-й раунд многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2022
© ИА "Дунё"
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На мероприятии делегации собираются обсуждать вопросы, "связанные с развитием ситуации в Афганистане".
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Сегодня в столице Таджикистана пройдет четвертый раунд многосторонних переговоров секретарей советов безопасности по афганскому вопросу, передает информационное агентство "Дунё".
По данным Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар", на мероприятии делегации собираются обсуждать вопросы, "связанные с развитием ситуации в Афганистане, а также вызовами и угрозами государствам региона, исходящим с афганской территории".
Ранее, третья сессия многосторонних переговоров секретарей советов безопасности по афганскому вопросу прошла десятого ноября 2021 года в индийской столице Нью-Дели. В консультациях участвовали советники по национальной безопасности/секретари советов безопасности Индии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.
Узбекистан на предыдущей встрече представлял секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.
"Участники обсудили меняющуюся ситуацию в Афганистане, особенно в области безопасности, а также ее последствия для региона и мира. Стороны обратили пристальное внимание как на текущее политическое положение в Афганистане и угрозы терроризма, радикализации и наркоторговли, так и на необходимость гуманитарной помощи", — говорится в сообщении "Ховар".
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