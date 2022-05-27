Сначала дружба, а потом бизнес: что ожидать от узбекско-российского бизнес форума?
Про поставки без посредников и недвижимость в Узбекистане читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал узбекско-российский бизнес форум с участием молодых предпринимателей. В нем принимают участие около 40 бизнесменов из России.
С узбекскими коллегами запланировано более 100 встреч в формате B2B. По итогам форума планируется подписать коммерческие контракты, бизнес-сделки и соглашения о намерениях сотрудничать. Основные направления – это текстиль, туризм, IT, тяжелая и пищевая промышленность.
"Члены нашей делегации начали вести переговоры еще два месяца назад. Следует отметить, что 80% участников из России впервые посещают Узбекистан. Соответственно интерес возрастает", - рассказала член правления автономной некоммерческой организации "Лидеры международного сотрудничества" Татьяна Селиверстова.
По ее словам, многие российские предприниматели уже решили здесь покупать недвижимость в качестве долгосрочных инвестиций. Помимо этого, за последние 4-5 лет наблюдается повышенный спрос и доверие к узбекско-российскому бизнесу.
"Все недооценивали рынок и потенциал Узбекистана. Сейчас мы видим, как повышается уровень доверия к российскому бизнесу. Также растет количество людей, приезжающих сюда с целью делового туризма", - говорит Селиверстова.
При этом, она отметила большой интерес местных предпринимателей к рынку России. Однако, как говорит Селиверстова, у узбекского бизнеса есть небольшие преграды для прямых поставок своей продукции на полки российских магазинов. На этом форуме, по ее словам, удастся решить в частности и эти проблемы.
"Очень много узбекских предпринимателей просят своих российских коллег помочь, например, с прямым выходом на рынки сбыта, без посредников. Дело в том, что в России сейчас очень много посреднических организаций, которым узбекские бизнесмены переплачивают большие деньги, чтобы хоть как-то представить свою продукцию на рынках России", - объясняет Селиверстова.
Для решения этой проблемы, в Ташкент прибыли представители крупных торговых сетей, и уже были проведены переговоры о прямых поставках соли, овощей и фруктов из Узбекистана.
Сотрудничество между Узбекистаном и Россией выходит на новый уровень.
Это подтверждает исполнительный директор фонда "Молодёжь – наше будущее" Хайрулла Саттаров, чья организация также заинтересована в расширении партнерства и взаимодействия с Россией.
Он напомнил, что Российская Федерация в 2021 году стала главным торговым партнёром Узбекистана. За прошедший год товарооборот между странами составил 7,51 млрд долларов — это 47,4% всей торговли Узбекистана со странами СНГ. А это, по словам Саттарова, вносит весомый вклад в создание рабочих мест как в Узбекистане, так и в России.
Ранее, заместитель директора Агентства по делам молодёжи Узбекистана Дилнозахон Каттахонова отметила важную роль узбекско-российского форума.
По ее словам, данный форум - это больше чем экономическое партнёрство и подписание торговых соглашений.
"Я считаю, что это (форум - прим.ред.) о дружбе, о взаимопонимании и взаимоуважении молодёжи наших стран", — сказала Каттахонова.
Она добавила, что площадка форума объединит молодёжь России и Узбекистана, создаст основу для реализации успешных бизнес социальных проектов, направленных на поддержку молодых людей двух стран.
Узбекско-российский бизнес форум будет проходить до 30 мая.
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