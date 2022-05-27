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В Ташкенте стартовал узбекско-российский бизнес форум — фото
В Ташкенте стартовал узбекско-российский бизнес форум — фото
Площадка форума объединит молодёжь России и Узбекистана.
2022-05-27T14:13+0500
2022-05-27T14:13+0500
общество
форум
ташкент
бизнес
молодежь
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте во дворце молодёжи проходит узбекско-российский бизнес форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках мероприятия состоятся активная работа по бизнес-направлениям, двусторонние встречи молодых предпринимателей Узбекистана и России, а также визиты на промышленные и культурные объекты.В своем выступлении заместитель директора Агентства по делам молодёжи Узбекистана Дилнозахон Каттахонова отметила, что этот форум должен в первую очередь объединить и поддержать молодёжь двух стран.По её словам, площадка форума объединит молодёжь России и Узбекистана, создаст основу для реализации успешных бизнес социальных проектов, направленных на поддержку молодых людей двух стран.Каттахонова также рассказала, что по итогам вчерашнего совещания молодёжного совета стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) было принято решение, что в 2024 году один из городов Узбекистана станет первой молодёжной столицей СНГ.Читайте также:В Намангане открылся фестиваль цветов и промышленная ярмарка
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форум, ташкент, бизнес, молодежь

В Ташкенте стартовал узбекско-российский бизнес форум — фото

14:13 27.05.2022
© Sputnik / Зафар ХалиловУзбекско-российский бизнес форум в Ташкенте
Узбекско-российский бизнес форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Зафар Халилов
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По словам Каттахоновой, площадка форума объединит молодёжь России и Узбекистана, создаст основу для реализации успешных бизнес социальных проектов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте во дворце молодёжи проходит узбекско-российский бизнес форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Зафар ХалиловУзбекско-российский бизнес форум в Ташкенте
Узбекско-российский бизнес форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2022
Узбекско-российский бизнес форум в Ташкенте
© Sputnik / Зафар Халилов
В рамках мероприятия состоятся активная работа по бизнес-направлениям, двусторонние встречи молодых предпринимателей Узбекистана и России, а также визиты на промышленные и культурные объекты.
В своем выступлении заместитель директора Агентства по делам молодёжи Узбекистана Дилнозахон Каттахонова отметила, что этот форум должен в первую очередь объединить и поддержать молодёжь двух стран.
"Данный форум - это больше чем экономическое партнёрство и подписание торговых соглашений. Я считаю, что это (форум - прим.ред) о дружбе, о взаимопонимании и взаимоуважении молодёжи наших стран", — сказала Каттахонова.
По её словам, площадка форума объединит молодёжь России и Узбекистана, создаст основу для реализации успешных бизнес социальных проектов, направленных на поддержку молодых людей двух стран.
Каттахонова также рассказала, что по итогам вчерашнего совещания молодёжного совета стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) было принято решение, что в 2024 году один из городов Узбекистана станет первой молодёжной столицей СНГ.
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