https://uz.sputniknews.ru/20220527/v-tashkente-startoval-uzbeksko-rossiyskiy-biznes-forum--foto-24833896.html

В Ташкенте стартовал узбекско-российский бизнес форум — фото

В Ташкенте стартовал узбекско-российский бизнес форум — фото

Площадка форума объединит молодёжь России и Узбекистана.

2022-05-27T14:13+0500

2022-05-27T14:13+0500

2022-05-27T14:13+0500

общество

форум

ташкент

бизнес

молодежь

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте во дворце молодёжи проходит узбекско-российский бизнес форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках мероприятия состоятся активная работа по бизнес-направлениям, двусторонние встречи молодых предпринимателей Узбекистана и России, а также визиты на промышленные и культурные объекты.В своем выступлении заместитель директора Агентства по делам молодёжи Узбекистана Дилнозахон Каттахонова отметила, что этот форум должен в первую очередь объединить и поддержать молодёжь двух стран.По её словам, площадка форума объединит молодёжь России и Узбекистана, создаст основу для реализации успешных бизнес социальных проектов, направленных на поддержку молодых людей двух стран.Каттахонова также рассказала, что по итогам вчерашнего совещания молодёжного совета стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) было принято решение, что в 2024 году один из городов Узбекистана станет первой молодёжной столицей СНГ.Читайте также:В Намангане открылся фестиваль цветов и промышленная ярмарка

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