https://uz.sputniknews.ru/20220527/torgovlya-mejdu-uzbekistanom-i-tadjikistanom-uvelichilas-v-37-raz-24836105.html

Торговля между Узбекистаном и Таджикистаном увеличилась в 37 раз

Торговля между Узбекистаном и Таджикистаном увеличилась в 37 раз

В планах у властей довести товарооборот до миллиарда.

2022-05-27T15:22+0500

2022-05-27T15:22+0500

2022-05-27T15:29+0500

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узбекистан

таджикистан

торговля

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. За шесть лет товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном вырос в 37 раз. Это было отмечено в ходе встречи министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в Душанбе, передает Sputnik Таджикистан.В рамках совещания обсуждались перспективы развития торговли и экономического взаимодействия между двумя государствами.В связи с укреплением двусторонних отношений внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Таджикистаном за прошедшие шесть лет вырос в 37 раз, говорится в сообщении.По подсчетам сторон, за первые четыре месяца 2022 года этот показатель достиг $173,6 млн., что на $ 40,5 млн. или на 30,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.За 2021 год товарооборот вырос на 34%, превысив $435 млн. В планах у властей довести товарооборот до миллиарда.Участники встречи договорились привлечь дополнительные инвестиции в национальные экономики и сделать совместные предприятия в свободных экономических зонах Таджикистана.Также планируется укрепить взаимное сотрудничество в сфере промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.Читайте также:Секретарь Совбеза при президенте Узбекистана отправился на переговоры в Душанбе

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