https://uz.sputniknews.ru/20220527/v-fsb-zayavili-o-popytkax-ukrainskix-natsionalistov-proniknut-v-rossiyu-24831852.html

В ФСБ заявили о попытках украинских националистов проникнуть в Россию

В ФСБ заявили о попытках украинских националистов проникнуть в Россию

Глава погранслужбы ФСБ: боевики с Украины хотели пересечь границу с Россией как беженцы.

2022-05-27T12:05+0500

2022-05-27T12:05+0500

2022-05-27T12:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

фсб россии

украина

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1b/24832082_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_79467e8aa48cb58552e626fefdcc37c8.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Боевики, в том числе участвовавшие в военных действиях в Донбассе, хотят попасть в Россию под видом беженцев, сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины", — рассказал Кулишов.Он отметил, что среди беженцев пограничники вместе с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже задержали порядка 250 боевиков.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — заметно уменьшила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:В США возможны теракты из-за действий Байдена на Украине

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фсб россии, украина, беженцы