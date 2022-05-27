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В США возможны теракты из-за действий Байдена на Украине
В США возможны теракты из-за действий Байдена на Украине
Бесконтрольные поставки оружия Украине могут привести к терактам в США.
2022-05-27T08:05+0500
2022-05-27T08:05+0500
в мире
сша
джо байден
оружие
терракт
нато
украина
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ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Бесконтрольные поставки американских вооружений на Украину могут привести к терактам в США из-за действия наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Раджана Лаада для издания American Thinker.По словам автора, на Украине находятся 20 тыс. иностранных бойцов, которых не проверили должным образом перед отправкой в зону боевых действий. Для некоторых из них поездка на Украину — это возможность своровать современное оружие либо для его дальнейшего применения, либо для его продажи на черном рынке по завышенной цене, пояснил публицист.Также он напомнил, что 22 члена конгресса от Республиканской партии усомнились в том, что администрация президента Джо Байдена соблюдает требования Закона о контроле за экспортом оружия от 1976 года. Этот документ ограничивает использование оружия, которое Вашингтон экспортирует в другие страны.Вашингтон и союзники по НАТО на фоне военной спецоперации России на Украине продолжают поставлять в страну оружие. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Документ также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. с $33 млрд, которые изначально запрашивал глава государства.Читайте также: Американский военный назвал политику Байдена на Украине провальнойБывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории Нового пресс-секретаря Белого дома уже сочли профнепригодной
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сша, джо байден, оружие, терракт, нато, украина

В США возможны теракты из-за действий Байдена на Украине

08:05 27.05.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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Бесконтрольные поставки оружия Украине могут привести к терактам в США.
ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Бесконтрольные поставки американских вооружений на Украину могут привести к терактам в США из-за действия наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Раджана Лаада для издания American Thinker.
По словам автора, на Украине находятся 20 тыс. иностранных бойцов, которых не проверили должным образом перед отправкой в зону боевых действий. Для некоторых из них поездка на Украину — это возможность своровать современное оружие либо для его дальнейшего применения, либо для его продажи на черном рынке по завышенной цене, пояснил публицист.
"Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле", — предположил Лаад.
Также он напомнил, что 22 члена конгресса от Республиканской партии усомнились в том, что администрация президента Джо Байдена соблюдает требования Закона о контроле за экспортом оружия от 1976 года. Этот документ ограничивает использование оружия, которое Вашингтон экспортирует в другие страны.
"Этот вопрос остался без ответа. <...> Все американцы должны быть глубоко обеспокоены не только потраченной суммой, но и потенциальными негативными последствиями этого решения.", — заключил обозреватель.
Вашингтон и союзники по НАТО на фоне военной спецоперации России на Украине продолжают поставлять в страну оружие. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Документ также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. с $33 млрд, которые изначально запрашивал глава государства.
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