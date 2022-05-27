https://uz.sputniknews.ru/20220527/v-namangane-otkrylsya-festival-tsvetov-i-promyshlennaya-yarmarka-24831205.html
В Намангане открылся фестиваль цветов и промышленная ярмарка
В Намангане открылся фестиваль цветов и промышленная ярмарка
Выставочный форум проходит ежегодно в рамках Международного фестиваля цветов.
2022-05-27T11:25+0500
2022-05-27T11:25+0500
2022-05-27T11:37+0500
ярмарка
общество
фестиваль
цветы
форум
промышленность
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Намангане в спорткомплексе "Баркамол авлод" открылась межотраслевая промышленная ярмарка, где наряду с продукцией промышленников представлены разработки ученых, научный потенциал региона. Об этом сообщает пресс-служба наманганского хокимията.Как отметили в своем приветственном слове заместитель советника президента Галина Саидова и хоким области Шавкатжон Абдураззаков, такие масштабные промышленные ярмарки традиционно проводятся ежегодно в рамках Международного фестиваля цветов.Всего в экспозиции выставки-ярмарки свою продукцию презентовали более 1 тыс. предпринимателей и 350 производственных предприятий области.По данным организаторов, на мероприятии представлены известные национальные бренды, предприятия по выпуску строительных материалов, электротехнической, текстильной, автомобильной и фармацевтической продукции.В день открытия выставки ряд предпринимателей подписали меморандумы о сотрудничестве и контракты на поставку продукции.Представили в рамках ярмарки-выставки свои изобретения и проекты и более 40 ученых Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ). О новых направлениях исследований гостям рассказал ректор этого вуза Одильжон Маматкаримов. Он также отметил, что в настоящее время проректор по научной работе и инновациям (НИТИ) Ойбек Эргашев находится с рабочим визитом в России, в Казанском федеральном университете. По итогам изучения деятельности центров передовых технологий, робототехники, центра информационных технологий, научных лабораторий университета стороны обсудили вопросы сотрудничества. Достигнута также договоренность по организации программы обмена для 10 студентов из Намангана и стажировка для такого же числа профессоров и преподавателей. А значит, научно-промышленных разработок станет больше, добавил Маматкаримов.Напомним: Международный фестиваль цветов проходит в Наманганской области с 1961 года. В этом году в нем участвуют делегаты из 22 стран мира. Фестиваль продлится до 5 июня.Читайте также:Русисты Ташкента проведут ежегодные "Виноградовские чтения"
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ярмарка, фестиваль, цветы, форум, промышленность
В Намангане открылся фестиваль цветов и промышленная ярмарка
11:25 27.05.2022 (обновлено: 11:37 27.05.2022)
Масштабный выставочный форум посетила заместитель советника президента Галина Саидова.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Намангане в спорткомплексе "Баркамол авлод" открылась межотраслевая промышленная ярмарка, где наряду с продукцией промышленников представлены разработки ученых, научный потенциал региона. Об этом сообщает пресс-служба наманганского хокимията.
Как отметили в своем приветственном слове заместитель советника президента Галина Саидова и хоким области Шавкатжон Абдураззаков, такие масштабные промышленные ярмарки традиционно проводятся ежегодно в рамках Международного фестиваля цветов.
Всего в экспозиции выставки-ярмарки свою продукцию презентовали более 1 тыс. предпринимателей и 350 производственных предприятий области.
По данным организаторов, на мероприятии представлены известные национальные бренды, предприятия по выпуску строительных материалов, электротехнической, текстильной, автомобильной и фармацевтической продукции.
В день открытия выставки ряд предпринимателей подписали меморандумы о сотрудничестве и контракты на поставку продукции.
Представили в рамках ярмарки-выставки свои изобретения и проекты и более 40 ученых Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ). О новых направлениях исследований гостям рассказал ректор этого вуза Одильжон Маматкаримов.
Он также отметил, что в настоящее время проректор по научной работе и инновациям (НИТИ) Ойбек Эргашев находится с рабочим визитом в России, в Казанском федеральном университете.
По итогам изучения деятельности центров передовых технологий, робототехники, центра информационных технологий, научных лабораторий университета стороны обсудили вопросы сотрудничества.
Достигнута также договоренность по организации программы обмена для 10 студентов из Намангана и стажировка для такого же числа профессоров и преподавателей. А значит, научно-промышленных разработок станет больше, добавил Маматкаримов.
Напомним: Международный фестиваль цветов проходит в Наманганской области с 1961 года. В этом году в нем участвуют делегаты из 22 стран мира. Фестиваль продлится до 5 июня.