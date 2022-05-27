https://uz.sputniknews.ru/20220527/v-stolichnom-xokimiyate-predupredili-o-rezkom-uxudshenii-pogody-24836796.html

В столичном хокимияте предупредили о резком ухудшении погоды

В столичном хокимияте предупредили о резком ухудшении погоды

В ведомстве попросили соблюдать меры предосторожности.

2022-05-27T15:46+0500

2022-05-27T15:46+0500

2022-05-27T15:50+0500

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24687942_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_ecf10444ee507e820a780a319d7e526a.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом сообщили в столичном хокимияте.В ведомстве попросили соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и железными конструкциями.В местной администрации напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром, осадками и пр., граждане могут обратиться в соответствующие службы хокимията Ташкента по номерам (71) 212-69-80, (71) 212-69-82, 1050 и 1055.Также жители могут направить своё обращение через портал и приложение Xalq Nazorati, говорится в сообщении.Читайте также:Расписание автовокзала "Тошкент" обновили накануне выходных

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода