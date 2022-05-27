https://uz.sputniknews.ru/20220527/v-stolichnom-xokimiyate-predupredili-o-rezkom-uxudshenii-pogody-24836796.html
В столичном хокимияте предупредили о резком ухудшении погоды
В столичном хокимияте предупредили о резком ухудшении погоды
В ведомстве попросили соблюдать меры предосторожности.
2022-05-27T15:46+0500
2022-05-27T15:46+0500
2022-05-27T15:50+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом сообщили в столичном хокимияте.В ведомстве попросили соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и железными конструкциями.В местной администрации напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром, осадками и пр., граждане могут обратиться в соответствующие службы хокимията Ташкента по номерам (71) 212-69-80, (71) 212-69-82, 1050 и 1055.Также жители могут направить своё обращение через портал и приложение Xalq Nazorati, говорится в сообщении.Читайте также:Расписание автовокзала "Тошкент" обновили накануне выходных
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погода
В столичном хокимияте предупредили о резком ухудшении погоды
15:46 27.05.2022 (обновлено: 15:50 27.05.2022)
В ведомстве попросили соблюдать меры предосторожности.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
В Ташкенте ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом сообщили
в столичном хокимияте.
В ведомстве попросили соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и железными конструкциями.
В местной администрации напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром, осадками и пр., граждане могут обратиться в соответствующие службы хокимията Ташкента по номерам (71) 212-69-80, (71) 212-69-82, 1050 и 1055.
Также жители могут направить своё обращение через портал и приложение Xalq Nazorati, говорится в сообщении.