https://uz.sputniknews.ru/20220528/antonov-soobschil-chto-vokrug-rossii-naplodilas-tselaya-set-biolaboratoriy-ssha-24851959.html
Антонов сообщил, что вокруг России "наплодилась" целая сеть биолабораторий США
Антонов сообщил, что вокруг России "наплодилась" целая сеть биолабораторий США
Антонов: занос западноафриканского штамма оспы обезьян произошёл именно из США.
2022-05-28T16:45+0500
2022-05-28T16:45+0500
2022-05-28T16:45+0500
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обезьяна
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вокруг России "наплодилась" целая сеть американских биолабораторий, передает Sputnik Ближнее зарубежье."Аналогичная ситуация обстоит и на границах Китая. Теперь нашему Министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте", - сообщил российский посол. По его словам, в Нигерии также действуют не менее четырёх подконтрольных Вашингтону лабораторий. При этом занос западноафриканского штамма оспы обезьян произошёл именно из этого государства, считает Антонов."Какова истинная цель функционирования американских биолабораторий, развернутых по всему миру? Они заявляют, что речь идёт об обеспечении безопасности и здравоохранении гражданского населения. Но хочется спросить - причем здесь Пентагон?", - задается вопросом дипломат.По его мнению, все эти центры курируются и финансируются американским военным ведомством.Читайте также:Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биобезопасности
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сша, биолаборатории, обезьяна
Антонов сообщил, что вокруг России "наплодилась" целая сеть биолабораторий США
При этом занос западноафриканского штамма оспы обезьян произошёл именно из США, считает Антонов.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вокруг России "наплодилась" целая сеть американских биолабораторий, передает Sputnik Ближнее зарубежье
.
"Аналогичная ситуация обстоит и на границах Китая. Теперь нашему Министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте", - сообщил российский посол.
По его словам, в Нигерии также действуют не менее четырёх подконтрольных Вашингтону лабораторий.
При этом занос западноафриканского штамма оспы обезьян произошёл именно из этого государства, считает Антонов.
"Какова истинная цель функционирования американских биолабораторий, развернутых по всему миру? Они заявляют, что речь идёт об обеспечении безопасности и здравоохранении гражданского населения. Но хочется спросить - причем здесь Пентагон?", - задается вопросом дипломат.
По его мнению, все эти центры курируются и финансируются американским военным ведомством.