https://uz.sputniknews.ru/20220520/rossiya-i-strany-sng-zaklyuchat-memorandumy-v-sfere-biobezopasnosti--24696301.html

Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биобезопасности

Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биобезопасности

Сенатор Косачев: у России на сегодняшний день уже есть такие меморандумы с четырьмя странами СНГ.

2022-05-20T19:02+0500

2022-05-20T19:02+0500

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снг

меморандум

безопасность

константин косачев

россия

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биологической безопасности. В данное время в высокой степени готовности находятся договоры с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Азербайджаном. Об этом рассказал глава парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.Он также заявил, что данные меморандумы не позволят США проводить свои биологические разработки где-либо по сценарию, аналогичному на Украине.Ранее замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов сообщил, что сеть закрытых американских биолабораторий по всему миру насчитывает более 400 объектов. При этом места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают.Читайте также:

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снг, меморандум, безопасность, константин косачев