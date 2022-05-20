https://uz.sputniknews.ru/20220520/rossiya-i-strany-sng-zaklyuchat-memorandumy-v-sfere-biobezopasnosti--24696301.html
Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биобезопасности
Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биобезопасности
Сенатор Косачев: у России на сегодняшний день уже есть такие меморандумы с четырьмя странами СНГ.
2022-05-20T19:02+0500
2022-05-20T19:02+0500
2022-05-20T19:08+0500
снг
меморандум
безопасность
константин косачев
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биологической безопасности. В данное время в высокой степени готовности находятся договоры с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Азербайджаном. Об этом рассказал глава парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.Он также заявил, что данные меморандумы не позволят США проводить свои биологические разработки где-либо по сценарию, аналогичному на Украине.Ранее замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов сообщил, что сеть закрытых американских биолабораторий по всему миру насчитывает более 400 объектов. При этом места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают.Читайте также:
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снг, меморандум, безопасность, константин косачев
Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биобезопасности
19:02 20.05.2022 (обновлено: 19:08 20.05.2022)
Сенатор Косачев: у России на сегодняшний день уже есть такие меморандумы с четырьмя странами СНГ.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Россия и страны СНГ заключат меморандумы в сфере биологической безопасности. В данное время в высокой степени готовности находятся договоры с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Азербайджаном. Об этом рассказал глава парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.
"У России по состоянию на сегодня есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в сфере биобезопасности с нашими соседями. Это Армения, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения", - цитирует Косачева РИА Новости
.
Он также заявил, что данные меморандумы не позволят США проводить свои биологические разработки где-либо по сценарию, аналогичному на Украине.
"Мы рассчитываем, что когда эта работа будет завершена и правовое поле приобретет всеохватывающий характер, мы пресечем возможность такого рода программ (США - Sputnik) на территории третьих стран", - подчеркнул парламентарий.
Ранее замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов сообщил, что сеть закрытых американских биолабораторий по всему миру насчитывает более 400 объектов. При этом места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают.