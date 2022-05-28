https://uz.sputniknews.ru/20220528/cmi-reshenie-putina-prodavat-gaz-za-rubli-sdelalo-valyutu-rf-samoy-ustoychivoy-24850029.html
CМИ: решение Путина продавать газ за рубли сделало валюту РФ самой устойчивой
CМИ: решение Путина продавать газ за рубли сделало валюту РФ самой устойчивой
Американский телеканал CBS назвал российский рубль самой эффективной валютой.
2022-05-28T11:35+0500
2022-05-28T11:35+0500
2022-05-28T11:35+0500
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газ
владимир путин
рубль
валюта
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Решение президента Владимира Путина перевести оплату за поставки газа в рубли привело к укреплению курса российской валюты. Об этом сообщает CBS News."С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с требованием России производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты", — отмечает телеканал."Сверхдоходы от высоких цен на энергоносители, положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры ЦБ сделали рубль самой устойчивой валютой в этом году", — к такому выводу пришли журналисты американского СМИ.Напомним: новая схема оплаты за поставки газа работает с 1 апреля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на который и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом. Затем банк сам продает валюту на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому".Читайте также:Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Как отреагировал рубль
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газ, владимир путин, рубль, валюта
CМИ: решение Путина продавать газ за рубли сделало валюту РФ самой устойчивой
Американский телеканал CBS назвал российский рубль самой устойчивой и эффективной валютой в текущем году.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Решение президента Владимира Путина перевести оплату за поставки газа в рубли привело к укреплению курса российской валюты. Об этом сообщает CBS News
.
"С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с требованием России производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты", — отмечает телеканал.
"Сверхдоходы от высоких цен на энергоносители, положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры ЦБ сделали рубль самой устойчивой валютой в этом году", — к такому выводу пришли журналисты американского СМИ.
Напомним: новая схема оплаты за поставки газа работает с 1 апреля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на который и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом. Затем банк сам продает валюту на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому".