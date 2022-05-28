https://uz.sputniknews.ru/20220528/ekspert-nazval-rossiyskiy-tovar-bez-kotorogo-nevozmojno-oboytis-24855460.html
Эксперт назвал российский товар, без которого невозможно обойтись
Эксперт назвал российский товар, без которого невозможно обойтись
При необходимости, РФ будет продавать питьевую воду в некоторые регионы.
2022-05-28T18:37+0500
2022-05-28T18:37+0500
2022-05-28T18:37+0500
россия
товар
вода
китай
средняя азия
европа
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.По его словам, изменение климата сокращает мировые запасы пресной воды, а источников их пополнения нет. Прежде всего речь идет о густонаселенных странах, расположенных в природных зонах с засушливым климатом. Это Китай, государства Средней Азии, страны юга Европы, заявил Финкельштейн.“Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там”, — считает эксперт.При этом Россия владеет существенными запасами пригодной для питья воды. Если появится необходимость, их можно будет продать, пояснил он.Частично проблему удается решить, очищая уже имеющуюся воду. Не менее важна борьба с загрязнением источников, но серьезно занимаются этим лишь в Европе и США, заключил эксперт.Читайте также:В Британии из-за роста цен, вероятно, закроют все бассейны
россия
китай
средняя азия
европа
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товар, вода, китай, средняя азия, европа
Эксперт назвал российский товар, без которого невозможно обойтись
Эксперт Финкельштейн: если будет необходимость, Россия сможет продавать питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг Европы.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству "Прайм
" специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.
По его словам, изменение климата сокращает мировые запасы пресной воды, а источников их пополнения нет. Прежде всего речь идет о густонаселенных странах, расположенных в природных зонах с засушливым климатом. Это Китай, государства Средней Азии, страны юга Европы, заявил Финкельштейн.
“Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там”, — считает эксперт.
При этом Россия владеет существенными запасами пригодной для питья воды. Если появится необходимость, их можно будет продать, пояснил он.
Частично проблему удается решить, очищая уже имеющуюся воду. Не менее важна борьба с загрязнением источников, но серьезно занимаются этим лишь в Европе и США, заключил эксперт.