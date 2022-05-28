https://uz.sputniknews.ru/20220528/ekspert-nazval-rossiyskiy-tovar-bez-kotorogo-nevozmojno-oboytis-24855460.html

Эксперт назвал российский товар, без которого невозможно обойтись

Эксперт назвал российский товар, без которого невозможно обойтись

При необходимости, РФ будет продавать питьевую воду в некоторые регионы.

2022-05-28T18:37+0500

2022-05-28T18:37+0500

2022-05-28T18:37+0500

россия

товар

вода

китай

средняя азия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1c/24855589_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c32d9139ab989a9023c3e937f622e03c.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В структуру российского экспорта входит и питьевая вода, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.По его словам, изменение климата сокращает мировые запасы пресной воды, а источников их пополнения нет. Прежде всего речь идет о густонаселенных странах, расположенных в природных зонах с засушливым климатом. Это Китай, государства Средней Азии, страны юга Европы, заявил Финкельштейн.“Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там”, — считает эксперт.При этом Россия владеет существенными запасами пригодной для питья воды. Если появится необходимость, их можно будет продать, пояснил он.Частично проблему удается решить, очищая уже имеющуюся воду. Не менее важна борьба с загрязнением источников, но серьезно занимаются этим лишь в Европе и США, заключил эксперт.Читайте также:В Британии из-за роста цен, вероятно, закроют все бассейны

россия

китай

средняя азия

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

товар, вода, китай, средняя азия, европа