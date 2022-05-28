https://uz.sputniknews.ru/20220528/v-britanii-iz-za-rosta-tsen-veroyatno-zakroyut-vse-basseyny-24848801.html
В Британии из-за роста цен, вероятно, закроют все бассейны
В Британии из-за роста цен, вероятно, закроют все бассейны
Британцам - любителям поплавать придется менять спортивное хобби.
2022-05-28T10:35+0500
2022-05-28T10:35+0500
2022-05-28T10:35+0500
в мире
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бассейн
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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Бассейны в Великобритании, вероятно, закроют из-за долгов и энергокризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.Плавание для британцев - самый популярный вид физической активности. Однако еще до пандемии COVID-19 один из крупнейших операторов отрасли Swim England в своем опубликованном отчете сообщил, что около половины из 4 тыс. бассейнов в Британии закроют к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.Теперь к проблемам, которые возникли в результате локдаунов, пришел рост цен на электроэнергию.Опрошенные изданием операторы предусматривают введение ограничений на объем предоставляемых услуг, сокращение персонала и снижение температуры воды в бассейнах.Однако они считают, что в конечном итоге подобные меры не могут поменять ситуацию к лучшему.Напомним: западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора, сферы высоких технологий и энергетики. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: теперь расходы жителей страны на энергоресурсы в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции — в феврале она выросла до 6,2%. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, гражданам приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов сообщили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34% — на газе или электроэнергии, 31% — на еде и товарах первой необходимости.Читайте также:Следующая зима возможно станет самой сложной для Японии по энергообеспечению
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великобритания, бассейн
В Британии из-за роста цен, вероятно, закроют все бассейны
Британцам - любителям поплавать придется менять спортивное хобби.
ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik.
Бассейны в Великобритании, вероятно, закроют из-за долгов и энергокризиса. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Financial Times.
Плавание для британцев - самый популярный вид физической активности. Однако еще до пандемии COVID-19 один из крупнейших операторов отрасли Swim England в своем опубликованном отчете сообщил, что около половины из 4 тыс. бассейнов в Британии закроют к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.
Теперь к проблемам, которые возникли в результате локдаунов, пришел рост цен на электроэнергию.
"По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет. Быть закрытым рискует буквально любой бассейн", — сказала руководитель компании Swim England Джейн Никерсон.
Опрошенные изданием операторы предусматривают введение ограничений на объем предоставляемых услуг, сокращение персонала и снижение температуры воды в бассейнах.
Однако они считают, что в конечном итоге подобные меры не могут поменять ситуацию к лучшему.
Напомним: западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора, сферы высоких технологий и энергетики. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: теперь расходы жителей страны на энергоресурсы в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции — в феврале она выросла до 6,2%. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, гражданам приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов сообщили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34% — на газе или электроэнергии, 31% — на еде и товарах первой необходимости.