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Европа и США подливают масла в огонь: цена на нефть может взлететь — Родригес
Европа и США подливают масла в огонь: цена на нефть может взлететь — Родригес
Олигархия Европы, разжигая ситуацию на Украине, ухудшит жизнь своего народа.
2022-05-28T13:05+0500
2022-05-28T13:05+0500
2022-05-28T13:05+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. США и Европа, "затягивая конфликт в Украине", могут спровоцировать скачок цен на нефть до $250 за баррель. Такого мнения придерживается глава комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Родригес, сообщает Sputnik Азербайджан. "Самая тяжелая проблема в том, что наблюдается намерение как Европы, так и США продлить этот конфликт. Продление этого конфликта могло бы привести к тому, что цена за баррель нефти выросла бы до $180, $200 и $250. Представьте себе экономические последствия для потребителей", - сказал он. Печально то, что видно, как олигархия стран Европы как бы подливает масла в огонь, в обстоятельствах, при которых российский газ и углеводороды необходимы для экономики и качества жизни европейского народа, подчеркнул Родригес.Читайте также:Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России
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нефть, сша, европа, украина
Европа и США подливают масла в огонь: цена на нефть может взлететь — Родригес
Европейская олигархия, разжигая ситуацию на Украине, ухудшит качество жизни своего народа, считает Родригес.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. США и Европа, "затягивая конфликт в Украине", могут спровоцировать скачок цен на нефть до $250 за баррель.
Такого мнения придерживается глава комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Родригес, сообщает Sputnik Азербайджан
.
"Самая тяжелая проблема в том, что наблюдается намерение как Европы, так и США продлить этот конфликт. Продление этого конфликта могло бы привести к тому, что цена за баррель нефти выросла бы до $180, $200 и $250. Представьте себе экономические последствия для потребителей", - сказал он.
Печально то, что видно, как олигархия стран Европы как бы подливает масла в огонь, в обстоятельствах, при которых российский газ и углеводороды необходимы для экономики и качества жизни европейского народа, подчеркнул Родригес.