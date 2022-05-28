https://uz.sputniknews.ru/20220528/evropa-i-ssha-podlivayut-masla-v-ogon-tsena-na-neft-mojet-vzletet--rodriges-24851757.html

Европа и США подливают масла в огонь: цена на нефть может взлететь — Родригес

Европа и США подливают масла в огонь: цена на нефть может взлететь — Родригес

Олигархия Европы, разжигая ситуацию на Украине, ухудшит жизнь своего народа.

2022-05-28T13:05+0500

2022-05-28T13:05+0500

2022-05-28T13:05+0500

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нефть

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. США и Европа, "затягивая конфликт в Украине", могут спровоцировать скачок цен на нефть до $250 за баррель. Такого мнения придерживается глава комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Родригес, сообщает Sputnik Азербайджан. "Самая тяжелая проблема в том, что наблюдается намерение как Европы, так и США продлить этот конфликт. Продление этого конфликта могло бы привести к тому, что цена за баррель нефти выросла бы до $180, $200 и $250. Представьте себе экономические последствия для потребителей", - сказал он. Печально то, что видно, как олигархия стран Европы как бы подливает масла в огонь, в обстоятельствах, при которых российский газ и углеводороды необходимы для экономики и качества жизни европейского народа, подчеркнул Родригес.Читайте также:Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России

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нефть, сша, европа, украина