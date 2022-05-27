https://uz.sputniknews.ru/20220527/aziya-vpervye-obognala-evropu-po-obemu-zakupok-nefti-u-rossii-24835831.html

Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России

Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России

Такие показатели приводит агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.

2022-05-27T15:01+0500

2022-05-27T15:01+0500

2022-05-27T15:01+0500

в мире

азия

европа

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0b/21310820_188:246:3075:1870_1920x0_80_0_0_83cead0a049dfa78baf144d24fd1c1b6.jpg

ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Азия впервые за прошлый месяц стала крупнейшим импортером российской нефти и обогнала Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg."По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу, как крупнейший покупатель (российской нефти - Sputnik) в прошлом месяце, и в мае этот разрыв увеличится", - пишет агентство.По заявлению аналитика Джейн Се, объем нефти из России для двух крупнейших покупателей в Азии - Индии и Китая - значительно вырос до рекордного уровня в апреле. Это произошло в основном благодаря увеличению закупок индийской стороной.По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая в пути находится около 57 млн ​​баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей дальневосточной нефти марки ESPO. В конце февраля эти показатели составили 19 млн баррелей нефти марки "Urals" и 5,7 млн ​​баррелей нефти ESPO.Как сообщает Bloomberg, рекордный объем российской нефти находится на борту танкеров. Большая часть этой нефти направляется в Индию и Китай, поскольку другие страны ограничивают импорт из-за конфликта вокруг Украины. По мнению экспертов, эти страны скупили у России миллионы баррелей из-за выгодных цен.Транспортировка нефти продолжается несмотря на то, что танкеры вынуждены совершать более длительные рейсы из западных портов России в Азию, а не в Европу. Обычно при этом путь в один конец в Китай занимал около двух месяцев.Читайте также:

азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

азия, европа, нефть