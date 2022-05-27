https://uz.sputniknews.ru/20220527/aziya-vpervye-obognala-evropu-po-obemu-zakupok-nefti-u-rossii-24835831.html
Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России
Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России
Такие показатели приводит агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.
2022-05-27T15:01+0500
2022-05-27T15:01+0500
2022-05-27T15:01+0500
в мире
азия
европа
нефть
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ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Азия впервые за прошлый месяц стала крупнейшим импортером российской нефти и обогнала Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg."По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу, как крупнейший покупатель (российской нефти - Sputnik) в прошлом месяце, и в мае этот разрыв увеличится", - пишет агентство.По заявлению аналитика Джейн Се, объем нефти из России для двух крупнейших покупателей в Азии - Индии и Китая - значительно вырос до рекордного уровня в апреле. Это произошло в основном благодаря увеличению закупок индийской стороной.По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая в пути находится около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей дальневосточной нефти марки ESPO. В конце февраля эти показатели составили 19 млн баррелей нефти марки "Urals" и 5,7 млн баррелей нефти ESPO.Как сообщает Bloomberg, рекордный объем российской нефти находится на борту танкеров. Большая часть этой нефти направляется в Индию и Китай, поскольку другие страны ограничивают импорт из-за конфликта вокруг Украины. По мнению экспертов, эти страны скупили у России миллионы баррелей из-за выгодных цен.Транспортировка нефти продолжается несмотря на то, что танкеры вынуждены совершать более длительные рейсы из западных портов России в Азию, а не в Европу. Обычно при этом путь в один конец в Китай занимал около двух месяцев.Читайте также:
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азия, европа, нефть
Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России
Такие показатели приводит агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.
ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik.
Азия впервые за прошлый месяц стала крупнейшим импортером российской нефти и обогнала Европу. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Bloomberg.
"По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу, как крупнейший покупатель (российской нефти - Sputnik) в прошлом месяце, и в мае этот разрыв увеличится", - пишет агентство.
По заявлению аналитика Джейн Се, объем нефти из России для двух крупнейших покупателей в Азии - Индии и Китая - значительно вырос до рекордного уровня в апреле. Это произошло в основном благодаря увеличению закупок индийской стороной.
"Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца", - отметила эксперт.
По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая в пути находится около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей дальневосточной нефти марки ESPO. В конце февраля эти показатели составили 19 млн баррелей нефти марки "Urals" и 5,7 млн баррелей нефти ESPO.
Как сообщает Bloomberg, рекордный объем российской нефти находится на борту танкеров. Большая часть этой нефти направляется в Индию и Китай, поскольку другие страны ограничивают импорт из-за конфликта вокруг Украины. По мнению экспертов, эти страны скупили у России миллионы баррелей из-за выгодных цен.
Транспортировка нефти продолжается несмотря на то, что танкеры вынуждены совершать более длительные рейсы из западных портов России в Азию, а не в Европу. Обычно при этом путь в один конец в Китай занимал около двух месяцев.