https://uz.sputniknews.ru/20220528/kak-grajdane-uzbekistana-otnosyatsya-k-konstitutsionnoy-reforme-24860165.html
Как граждане Узбекистана относятся к конституционной реформе
Как граждане Узбекистана относятся к конституционной реформе
Пять млн граждан оставили 3200 комментариев по поводу конституционных реформ.
2022-05-28T19:10+0500
2022-05-28T19:10+0500
2022-05-28T19:10+0500
политика
реформы
конституция
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Население Узбекистана поддерживает проведение конституционных реформ в республике. Об этом рассказали в Олий Мажлисе Узбекистана.В Парламенте республики прошел брифинг, на котором обсуждался ход конституционных реформ по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и их реализации, сообщает корреспондент Sputnik.“Народ Узбекистана открыто заявляет о том, чтобы в Конституции нашли отражение нормы по организации качественного медицинского обслуживания, развитию образования, защиты окружающей среды и частной собственности, а также по борьбе с коррупцией и укреплению конституционных гарантий”, - рассказал в субботу на брифинге заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель пресс-службы Конституционной комиссии Одилжон Тожиев.Он сообщил, что с 20 по 28 мая в интернет-изданиях и социальных сетях опубликовано более 1500 информационных материалов о конституционных реформах, которые просмотрели более 5 млн пользователей, оставив около 3200 комментариев.Он также добавил, что Конституционная комиссия особое внимание будет уделять обобщению мнений и предложений граждан, а также изучению мирового опыта и разработке на этой основе соответствующего законодательства.В пресс-службе Конституционной комиссии напомнили, что свои предложения граждане республики могут отправлять по электронной почте Invitation@meningkonstitutsiyam.uz и Invitation@2022.uz, а также через специальный телеграм-бот и "колл-центр" по короткому номеру - 1341.Ранее в Узбекистане создали Конституционную комиссию по внесению изменений в Основной закон. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции Шавкат Мирзиёев рассказал о возможности внесения поправок к 30-летию Конституции - к 8 декабря 2022 года.Глава государства подчеркнул, что "сегодняшний стремительно меняющийся период требует от нас решительных действий и изменений, соответствующих современным реалиям, в частности гармонизация действующей Конституции путем подготовки нового проекта Основного закона, вынесение его на всенародное обсуждение и совершенствование на основе высказываемых предложений".Читайте также:В Сенате объяснили, кого больше не возьмут на госслужбу
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реформы, конституция
Как граждане Узбекистана относятся к конституционной реформе
С 20 по 28 мая в интернет-изданиях и социальных сетях опубликовано более 1500 информационных материалов о конституционных реформах, которые просмотрели более 5 млн пользователей, оставив около 3200 комментариев.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Население Узбекистана поддерживает проведение конституционных реформ в республике. Об этом рассказали в Олий Мажлисе Узбекистана.
В Парламенте республики прошел брифинг, на котором обсуждался ход конституционных реформ по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и их реализации, сообщает корреспондент Sputnik
.
“Народ Узбекистана открыто заявляет о том, чтобы в Конституции нашли отражение нормы по организации качественного медицинского обслуживания, развитию образования, защиты окружающей среды и частной собственности, а также по борьбе с коррупцией и укреплению конституционных гарантий”, - рассказал в субботу на брифинге заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель пресс-службы Конституционной комиссии Одилжон Тожиев.
Он сообщил, что с 20 по 28 мая в интернет-изданиях и социальных сетях опубликовано более 1500 информационных материалов о конституционных реформах, которые просмотрели более 5 млн пользователей, оставив около 3200 комментариев.
Результаты мониторинга комментариев показывают, что население республики поддерживает проведение конституционных реформ. На сегодняшний день в рабочую группу по предложениям поступило около 967 предложений, и их внесут в рабочую группу при Комиссии, пояснил Тожиев.
Он также добавил, что Конституционная комиссия особое внимание будет уделять обобщению мнений и предложений граждан, а также изучению мирового опыта и разработке на этой основе соответствующего законодательства.
В пресс-службе Конституционной комиссии напомнили, что свои предложения граждане республики могут отправлять по электронной почте Invitation@meningkonstitutsiyam.uz и Invitation@2022.uz, а также через специальный телеграм-бот и "колл-центр" по короткому номеру - 1341.
Ранее в Узбекистане создали Конституционную комиссию по внесению изменений в Основной закон. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции Шавкат Мирзиёев рассказал о возможности внесения поправок к 30-летию Конституции - к 8 декабря 2022 года.
Глава государства подчеркнул, что "сегодняшний стремительно меняющийся период требует от нас решительных действий и изменений, соответствующих современным реалиям, в частности гармонизация действующей Конституции путем подготовки нового проекта Основного закона, вынесение его на всенародное обсуждение и совершенствование на основе высказываемых предложений".