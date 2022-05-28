https://uz.sputniknews.ru/20220528/minoborony-prodemonstrirovalo-boy-vdv-s-voyskami-ukrainy--video-24852870.html

Минобороны продемонстрировало бой ВДВ с ВСУ — видео

Минобороны продемонстрировало бой ВДВ с ВСУ — видео

В ролике показано, как десантники ведут огонь из занятой ими украинской траншеи.

2022-05-28T15:09+0500

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украина

минобороны рф

видео

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Минобороны показало бой подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками — десантники подавляют огнем попытку отбить боевиками Украины собственный опорный пункт, передает РИА Новости.В ролике показано, как десантники ведут огонь из занятой ими украинской траншеи по отступившим в лесопосадку украинским войскам из стрелкового оружия, в том числе снайперских винтовок и пулеметов, и гранатометов.Как отметили в ведомстве, в ходе наступления российские десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление ротного опорного пункта войск Украины, находящегося на выгодной высоте, и вынудили украинских боевиков оставить позиции. Опомнившись, подразделение украинских войск при поддержке бронетехники попыталось контратаковать и отбить опорный пункт."Российские десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатометов и стрелкового вооружения. В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены два бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ", — сказали в Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:В ФСБ заявили о попытках украинских националистов проникнуть в Россию

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Бой подразделений ВДВ России с украинскими войсками. Видео Минобороны РФ Минобороны РФ показало бой подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками - десантники подавляют огнем попытку отбить боевиками Украины собственный опорный пункт. 2022-05-28T15:09+0500 true PT0M56S

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