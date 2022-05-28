https://uz.sputniknews.ru/20220528/nachalos-plenarnoe-zasedanie-senata-oliy-majlisa-24854095.html

Началось пленарное заседание Сената Олий Мажлиса

Началось пленарное заседание Сената Олий Мажлиса

Пленарное заседание проходит в формате видеоконференцсвязи.

2022-05-28T14:07+0500

2022-05-28T14:07+0500

2022-05-28T14:07+0500

политика

сенат республики узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768020_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_32d5315270bce9047851dc23eb7931c6.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сегодня, 28 мая в Ташкенте в зале заседаний Сената начало свою работу двадцать шестое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В нем принимают участие члены Сената, правительства, представители министерств и ведомств, члены Молодежного парламента при Сенате и работники национальных и зарубежных средств массовой информации.Пленарное заседание, проходящее в формате видеоконференцсвязи, ведет председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.За ходом обсуждения вопросов на пленарном заседании граждане могут непосредственно следить в режиме онлайн через канал Сената в YouTube, добавили в ведомстве.Читайте также:Узбекистанцы могут выдвинуть свои идеи по конституционной реформе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сенат республики узбекистан