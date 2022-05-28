https://uz.sputniknews.ru/20220528/nachalos-plenarnoe-zasedanie-senata-oliy-majlisa-24854095.html
Началось пленарное заседание Сената Олий Мажлиса
Началось пленарное заседание Сената Олий Мажлиса
Пленарное заседание проходит в формате видеоконференцсвязи.
2022-05-28T14:07+0500
2022-05-28T14:07+0500
2022-05-28T14:07+0500
политика
сенат республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сегодня, 28 мая в Ташкенте в зале заседаний Сената начало свою работу двадцать шестое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В нем принимают участие члены Сената, правительства, представители министерств и ведомств, члены Молодежного парламента при Сенате и работники национальных и зарубежных средств массовой информации.Пленарное заседание, проходящее в формате видеоконференцсвязи, ведет председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.За ходом обсуждения вопросов на пленарном заседании граждане могут непосредственно следить в режиме онлайн через канал Сената в YouTube, добавили в ведомстве.Читайте также:Узбекистанцы могут выдвинуть свои идеи по конституционной реформе
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сенат республики узбекистан
Началось пленарное заседание Сената Олий Мажлиса
Пленарное заседание, проходящее в формате видеоконференцсвязи, ведет председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Сегодня, 28 мая в Ташкенте в зале заседаний Сената начало свою работу двадцать шестое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства.
В нем принимают участие члены Сената, правительства, представители министерств и ведомств, члены Молодежного парламента при Сенате и работники национальных и зарубежных средств массовой информации.
Пленарное заседание, проходящее в формате видеоконференцсвязи, ведет председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.
За ходом обсуждения вопросов на пленарном заседании граждане могут непосредственно следить в режиме онлайн через канал Сената в YouTube, добавили в ведомстве.