https://uz.sputniknews.ru/20220528/otkuda-bolshe-vsego-v-uzbekistan-vezut-makaronnye-izdeliya-24855201.html

Откуда больше всего в Узбекистан везут макаронные изделия

Откуда больше всего в Узбекистан везут макаронные изделия

В тройку лидеров вошли две соседние республики и Россия.

2022-05-28T17:55+0500

2022-05-28T17:55+0500

2022-05-28T17:55+0500

общество

узбекистан

импорт

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В январе–апреле Узбекистан импортировал 4,7 тыс. тонн макаронных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана.Макаронную продукцию импортировали из 13 зарубежных стран на общую сумму $6,7 млн, уточняет ведомство.По данным Госкомстата, импорт макаронных изделий увеличился на тысячу тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Лидером импорта стал соседний Казахстан поставив в республику – 2,6 тыс. тонн. На второй строчке Россия с показателем – 1,7 тыс. тонн. И замкнул тройку лидеров Кыргызстан – 246 тонн.Россия остается ведущим инвестиционным партнером республики. С предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской, Самарской областей и Кубани.Читайте также: Что свяжет Пермский край и Узбекистан: основные направления сотрудничества

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узбекистан, импорт