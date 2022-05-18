https://uz.sputniknews.ru/20220518/chto-svyajet-permskiy-kray-i-uzbekistan-osnovnye-napravleniya-sotrudnichestva-24618000.html

Что свяжет Пермский край и Узбекистан: основные направления сотрудничества

Что свяжет Пермский край и Узбекистан: основные направления сотрудничества

По итогам прошлого года в республику отправили свою продукцию 177 предприятий из Пермского края.

2022-05-18T10:21+0500

2022-05-18T10:21+0500

2022-05-18T10:21+0500

общество

сотрудничество

узбекистан

продукция

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Пермский край готов наращивать экспорт удобрений, кабеля, бумаги, изделий машиностроения в Узбекистан.Российский регион также заинтересован в развитии сотрудничества в сфере туризма и импорте сельхозпродукции, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.Накануне губернатор Пермского края встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым. Стороны обсудили новые направления сотрудничества и подписали предварительное соглашение о партнерстве.Он добавил, что пригласил делегацию Бухарской области на запланированный на ноябрь Пермский инженерно-промышленный форум, где будет заключено детальное соглашение о партнёрстве.По итогам прошлого года в Узбекистан отправили свою продукцию 177 предприятий из Пермского края.Россия остается ведущим инвестиционным партнером республики. С предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской, Самарской областей и Кубани.Читайте также:

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сотрудничество, узбекистан, продукция