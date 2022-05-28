https://uz.sputniknews.ru/20220528/poyavilsya-portal-dlya-predlojeniy-po-konstitutsionnoy-reforme-24856534.html

Появился портал для предложений по конституционной реформе

Появился портал для предложений по конституционной реформе

На портале есть вся информация о деятельности Конституционной комиссии.

2022-05-28T19:54+0500

2022-05-28T19:54+0500

2022-05-28T19:54+0500

общество

реформы

конституция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1c/24856682_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_cd1bff62a6bdf4c24ed8e2152d428411.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса разработал специальный веб-портал "Mening Konstitutsiyam" ("Это моя Конституция"). С помощью него граждане могут напрямую обратиться к палатам Олий Мажлиса и Конституционной комиссии, в частности, направить предложения и рекомендации по конституционной реформе.Предложения по изменениям и дополнениям в Конституцию отравляются в форме электронного обращения. После одобрения со стороны модератора рабочей группы электронное обращение публикуется на веб-портале.Кроме того, на портале можно получить оперативную и достоверную информацию о деятельности Конституционной комиссии, а также ознакомиться с публикациями и позициями специалистов и экспертов по вопросам, выдвигаемым на всенародное обсуждение.Наряду с этим, запущен круглосуточный колл-центр по номеру 1341 для приёма предложений по поправкам в Конституцию. Граждане также могут отправлять предложения по электронной почте, через Telegram или Единый портал госуслуг (все ссылки указаны на портале).Ранее в Узбекистане создали Конституционную комиссию по внесению изменений в Основной закон. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции Шавкат Мирзиёев рассказал о возможности внесения поправок к 30-летию Конституции - к 8 декабря 2022 года.Глава государства подчеркнул, что "сегодняшний стремительно меняющийся период требует от нас решительных действий и изменений, соответствующих современным реалиям, в частности гармонизация действующей Конституции путем подготовки нового проекта Основного закона, вынесение его на всенародное обсуждение и совершенствование на основе высказываемых предложений".Читайте также:Названы задачи созданной в Узбекистане Конституционной комиссии

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

реформы, конституция