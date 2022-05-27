https://uz.sputniknews.ru/20220527/sleduyuschaya-zima-vozmojno-stanet-samoy-slojnoy-dlya-yaponii-po-energoobespecheniyu-24830310.html

Следующая зима возможно станет самой сложной для Японии по энергообеспечению

Следующая зима возможно станет самой сложной для Японии по энергообеспечению

В стране восходящего солнца серьезные проблемы энергообеспечения последний раз были десять лет назад.

2022-05-27T11:05+0500

2022-05-27T11:05+0500

2022-05-27T11:05+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона Японии с 2012 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Появление проблем с электроэнергией в столичном регионе ожидаемы уже этим летом, а зимой они охватят другие части страны. По информации канала, этот отопительный сезон может стать самым сложным для государства с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС “Фукусима – 1” в стране остановили все атомные электростанции.Отмечается, что правительство может принудить энергетические компании к задействованию старых тепловых электростанций, остановленных из-за истечения срока эксплуатации, а также максимальному перезапуску атомных электростанций.Кроме того, от энергетических компаний потребуют раннего оповещения населения и предприятий в связи с возникающими сложностями в поставках электричества.В качестве причин называют рост цен на СПГ и рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.В связи с этим, на следующей неделе впервые за последние пять лет правительство Японии проведет заседание, посвященное "рассмотрению вопросов спроса и предложения на электроэнергию".Напомним, западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора, сферы высоких технологий и энергетики.Токио в ответ на проведение спецоперации ввел против Москвы несколько пакетов санкций – исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Также Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, и помимо этого, утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.В марте российская сторона, в свою очередь, заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курилы и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.Читайте также: Япония жертвует своим будущим из-за УкраиныРоссия запретила въезд премьер-министру, главам МИД и Минобороны Японии

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япония, токио, энергетика, атомная энергетика