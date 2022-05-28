https://uz.sputniknews.ru/20220528/v-osenniy-rishtan-priedut-mastera-goncharnogo-dela-24853210.html

В осенний Риштан приедут мастера гончарного дела

В осенний Риштан приедут мастера гончарного дела

Город Ферганской долины станет местом проведения международного форума.

2022-05-28T19:30+0500

2022-05-28T19:30+0500

2022-05-28T19:30+0500

культура

гончар

керамика риштана

форум

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В одном из древних городов Ферганской долины Риштане пройдет "Международный форум гончарного дела и выставка-продажа гончарной продукции". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Проведение мероприятия запланировали на сентябрь этого года.Организаторами выступят хокимият Ферганской области, Торгово-промышленная палата, Ассоциация “Хунарманд”, Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Министерство туризма и культурного наследия, Агентство кинематографии и Академия художеств.Цель форума – это широкая пропаганда на международном уровне древних традиций гончарного дела, ремесел, сохранение традиций и школ гончарного дела, расширение масштабов научных исследований в этой области, обмен опытом, создание новых рабочих мест и стимулирование талантливых мастеров.В рамках форума пройдут следующие мероприятия:По итогам форума определят победителей и призеров.Мероприятие организуют в соответствии с постановлением президента Узбекистана “О проведении Международного керамического форума и выставки-продажи керамической продукции” от 23 августа 2021 года.Читайте также:Ташкентская неделя моды Uzbekistan Fashion Week 2022 — фото

ферганская область

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гончар, керамика риштана, форум, ферганская область