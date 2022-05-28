В парке Победы открыли выставку служебных собак - фото
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Ташкенте проходит выставка служебных собак
Перед ташкентцами красуются и показывают свои навыки более 100 служебных собак.
ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В парке Победы столицы открыли выставку "Служебные собаки – 2022", которую организовали Международная полицейская ассоциация Узбекистана и Национальный кинологический центр Государственного таможенного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Ташкенте проходит выставка служебных собак
В Ташкенте проходит выставка служебных собак
После торжественного вступления, который исполнил военный оркестр, мероприятие открыл заместитель председателя Государственного таможенного комитета Отабек Чориев.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Ташкенте проходит выставка служебных собак
В Ташкенте проходит выставка служебных собак
В выставке принимают участие более 100 служебных собак. Мохнатые "стражи порядка" состоят на службе МВД, Министерства Обороны, МЧС Узбекистана, Национальной гвардии, Пограничных войск СГБ, а также Национального кинологического центра ГТК и питомника "Бургут" СГБ.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Ташкенте проходит выставка служебных собак
В Ташкенте проходит выставка служебных собак
В ходе мероприятия эксперты оценят экстерьер и родословную служебных собак.
Цель организации выставки - повышение осведомленности о важности области кинологии, а также воспитание чувства любви и бережного отношения к природе и животным. А также развитие тесного сотрудничества между кинологическими службами ведомств и обмен опытом в разведении и уходе за служебными собаками.
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