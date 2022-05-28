https://uz.sputniknews.ru/20220528/v-parke-pobedy-otkryli-vystavku-slujebnyx-sobak---foto-24852038.html

В парке Победы открыли выставку служебных собак - фото

В парке Победы открыли выставку служебных собак - фото

Перед ташкентцами красуются и показывают свои навыки более 100 служебных собак.

2022-05-28T13:34+0500

2022-05-28T13:34+0500

2022-05-28T13:34+0500

общество

выставка

собаки

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В парке Победы столицы открыли выставку "Служебные собаки – 2022", которую организовали Международная полицейская ассоциация Узбекистана и Национальный кинологический центр Государственного таможенного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.После торжественного вступления, который исполнил военный оркестр, мероприятие открыл заместитель председателя Государственного таможенного комитета Отабек Чориев.В выставке принимают участие более 100 служебных собак. Мохнатые "стражи порядка" состоят на службе МВД, Министерства Обороны, МЧС Узбекистана, Национальной гвардии, Пограничных войск СГБ, а также Национального кинологического центра ГТК и питомника "Бургут" СГБ.В ходе мероприятия эксперты оценят экстерьер и родословную служебных собак.Цель организации выставки - повышение осведомленности о важности области кинологии, а также воспитание чувства любви и бережного отношения к природе и животным. А также развитие тесного сотрудничества между кинологическими службами ведомств и обмен опытом в разведении и уходе за служебными собаками.Читайте также: Узбекские таможенники сделали подарок таджикским коллегам

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выставка, собаки, ташкент