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В парке Победы открыли выставку служебных собак - фото
В парке Победы открыли выставку служебных собак - фото
Перед ташкентцами красуются и показывают свои навыки более 100 служебных собак.
2022-05-28T13:34+0500
2022-05-28T13:34+0500
общество
выставка
собаки
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В парке Победы столицы открыли выставку "Служебные собаки – 2022", которую организовали Международная полицейская ассоциация Узбекистана и Национальный кинологический центр Государственного таможенного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.После торжественного вступления, который исполнил военный оркестр, мероприятие открыл заместитель председателя Государственного таможенного комитета Отабек Чориев.В выставке принимают участие более 100 служебных собак. Мохнатые "стражи порядка" состоят на службе МВД, Министерства Обороны, МЧС Узбекистана, Национальной гвардии, Пограничных войск СГБ, а также Национального кинологического центра ГТК и питомника "Бургут" СГБ.В ходе мероприятия эксперты оценят экстерьер и родословную служебных собак.Цель организации выставки - повышение осведомленности о важности области кинологии, а также воспитание чувства любви и бережного отношения к природе и животным. А также развитие тесного сотрудничества между кинологическими службами ведомств и обмен опытом в разведении и уходе за служебными собаками.Читайте также: Узбекские таможенники сделали подарок таджикским коллегам
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выставка, собаки, ташкент

В парке Победы открыли выставку служебных собак - фото

13:34 28.05.2022
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Ташкенте проходит выставка служебных собак
В Ташкенте проходит выставка служебных собак - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2022
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
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Перед ташкентцами красуются и показывают свои навыки более 100 служебных собак.
ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В парке Победы столицы открыли выставку "Служебные собаки – 2022", которую организовали Международная полицейская ассоциация Узбекистана и Национальный кинологический центр Государственного таможенного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Ташкенте проходит выставка служебных собак
В Ташкенте проходит выставка служебных собак - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2022
В Ташкенте проходит выставка служебных собак
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
После торжественного вступления, который исполнил военный оркестр, мероприятие открыл заместитель председателя Государственного таможенного комитета Отабек Чориев.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Ташкенте проходит выставка служебных собак
В Ташкенте проходит выставка служебных собак - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2022
В Ташкенте проходит выставка служебных собак
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
В выставке принимают участие более 100 служебных собак. Мохнатые "стражи порядка" состоят на службе МВД, Министерства Обороны, МЧС Узбекистана, Национальной гвардии, Пограничных войск СГБ, а также Национального кинологического центра ГТК и питомника "Бургут" СГБ.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаВ Ташкенте проходит выставка служебных собак
В Ташкенте проходит выставка служебных собак - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2022
В Ташкенте проходит выставка служебных собак
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
В ходе мероприятия эксперты оценят экстерьер и родословную служебных собак.
Цель организации выставки - повышение осведомленности о важности области кинологии, а также воспитание чувства любви и бережного отношения к природе и животным. А также развитие тесного сотрудничества между кинологическими службами ведомств и обмен опытом в разведении и уходе за служебными собаками.
Читайте также:
Узбекские таможенники сделали подарок таджикским коллегам
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