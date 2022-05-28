https://uz.sputniknews.ru/20220528/v-uzbekistane-sformirovali-kluby-buduschix-liderov-24850737.html

В Узбекистане сформировали клубы будущих лидеров

В Узбекистане сформировали клубы будущих лидеров

В отборе принимали участие свыше шести тыс. молодых людей.

2022-05-28T12:05+0500

2022-05-28T12:05+0500

2022-05-28T12:05+0500

общество

узбекистан

клуб

лидер

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В Узбекистане сформировали клубы будущих лидеров "Келажак лидерлари" в 14 регионах страны.Отбор кандидатов проходил в ходе конкурса, который провели в четыре этапа. В нем приняли участие 6 246 одаренных молодых людей. В итоге 684 из них стали членами клубов.Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщила руководитель пресс-службы Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана Севара Закирова.Как отметили в ведомстве, для обеспечения открытости и прозрачности все этапы конкурса транслировались в прямом эфире на YouTube, а процесс отслеживался онлайн.С целью дальнейшего повышения знаний и навыков для молодых людей будут проводить тренинги по направлениям "Лидерство", "Командообразование" и "Принятие управленческих решений".По окончании учебной программы участникам выдадут сертификаты и внесут в Национальный кадровый резерв.Также стало известно, что на второй сезон специальной программы обучения "Лидеры будущего" уже отобрали специалистов среднего звена управления: 50 человек в возрасте от 25 до 35 лет из 1 862 кандидатов из 90 государственных органов страны.Читайте также:Кто вошел с список самых перспективных молодых управленцев Узбекистана

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узбекистан, клуб, лидер