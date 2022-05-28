https://uz.sputniknews.ru/20220528/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-24847509.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О погоде на сегодня читайте в материале.
2022-05-28T10:05+0500
2022-05-28T10:05+0500
2022-05-28T10:18+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Днем 28 мая по Узбекистану ожидается переменная облачность, по Ташкентской области во второй половине дня, по областям Ферганской долины в течение дня местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщили в Узгидромете. По остальной территории республики без осадков. Местами возможно усиление ветра до 18-23 м/с. Температура понизится до 21-26 градусов. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура 21-23 градуса. По горным и предгорным районам страны временами пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Также ожидаются селе-паводковые явления. Местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха составит 10-15 градусов.Читайте также:В Узбекистане население дополнительно обеспечат питьевой водой и канализацией
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погода
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
10:05 28.05.2022 (обновлено: 10:18 28.05.2022)
О погоде на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Днем 28 мая по Узбекистану ожидается переменная облачность, по Ташкентской области во второй половине дня, по областям Ферганской долины в течение дня местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщили в Узгидромете
.
По остальной территории республики без осадков. Местами возможно усиление ветра до 18-23 м/с. Температура понизится до 21-26 градусов.
В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура 21-23 градуса.
По горным и предгорным районам страны временами пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы.
Также ожидаются селе-паводковые явления. Местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха составит 10-15 градусов.