https://uz.sputniknews.ru/20220528/vnimanie-ege-chto-pomojet-uspeshnoy-sdache-24858603.html

Внимание, ЕГЭ: что поможет успешной сдаче

Внимание, ЕГЭ: что поможет успешной сдаче

От стресса перед экзаменами могут развиться гипертония, инфаркт, язвенная болезнь.

2022-05-28T23:00+0500

2022-05-28T23:00+0500

2022-05-28T23:00+0500

это интересно

экзамены

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В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов. Эксперты объяснили, каких основных рекомендаций следует придерживаться в канун сдачи экзаменов. Об этом сообщает РИА Новости.По данным специалистов, в этот период учащиеся испытывают серьезную стрессовую нагрузку. Для лучшей адаптации следует не менее чем за неделю исключить из рациона сладости и газированные напитки, это поможет улучшить работу мозга. Помимо того, необходимо отказаться от кофе, поскольку напиток резко усиливает возбуждение коры головного мозга, мешает сконцентрироваться и нарушает сон. Из жидкости следует выпивать не менее полутора-двух литров воды или соков в сутки. Это считается успокаивающим средством и главным источником подпитки мозга кислородом, отмечают медики.Немаловажно придерживаться самого строгого режима сна и спать не менее шести-восьми часов в сутки. В случае пробуждения в одно и то же время организм не будет испытывать стресс от раннего подъема перед экзаменами.Не менее полутора часов в день надо гулять на улице, чтобы не перегружать мозг.В случае же стресса из-за не полностью выученного объема знаний следует проследить за дыханием: просто выдыхать воздух и считать, пока не утихнет паника.По мнению специалистов, еще одним действенным методом станет беседа родителей с ребенком накануне экзаменов. И здесь категорические нельзя проявлять негативные эмоции, критиковать подготовку ребенка к экзамену, прогнозировать заранее отрицательных оценок, что может демотивировать подростка.Вместо этого лучше поделиться личным опытом успешной сдачи экзаменов, указать, какие способы помогли сконцентрироваться на задании.Ребенка нужно поддержать такими фразами, как "У тебя получится! Отдохни и попробуй еще раз", "Мы бы не смогли так, как ты", "Мы не ожидали, что ты столько уже прорешал, выучил, столько помнишь и знаешь".Как отмечают врачи, о наличии стресса у подростка сигнализируют такие признаки, как учащение пульса, бледность или краснота, дрожь, потливость, сухость во рту, затрудненное дыхание, спазмы желудка. Но особенно тяжело проходит предэкзаменационный стресс. Это выражается в усилении кожной сыпи, головных болях, тошноте, мышечном напряжении, учащении дыхания и пульса, перепадах артериального давления, общем недомогании.Ситуация видится более чем серьезной, поскольку от этого вида стресса у детей могут развиться такие болезни, как гипертония, инфаркт, язвенная болезнь, болезнь обмена веществ, тревожность, головокружение, предупреждают медики.Между экзаменами нужно посвятить один день спокойному времяпрепровождению: погулять, заняться спортом, хобби. То есть, сделать выходной для мозга. А потом уже снова включаться в процесс, заключают медики.Читайте также:Питание в период экзаменов: раскрыт "секретный" топ продуктов

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