Какие продукты вызывают депрессию

Чувство тревоги и депрессию могут вызывать самые безобидные с виду продукты

2022-05-29T23:00+0500

2022-05-29T23:00+0500

2022-05-29T23:00+0500

Еда может вызывать не только нарушения микрофлоры кишечника, но и влиять на психическое здоровье человека. В публикации портала Eat this, Not That! названы пять продуктов, которые могут вогнать человека в тревожное расстройство и депрессию, сообщает Sputnik Казахстан.На первом месте специалисты ставят алкоголь, употребление которого может отразиться на здоровье кишечника. Чрезмерное употребление спиртного приводит к снижению количества полезных бактерий в пищеварительной системе. А состояние после возлияния всегда отмечается резким ухудшением настроения.Продукты с добавлением сахара, например, пончики, печенье, газировка, сладкие соки, также могут быстро навредить кишечнику. Поступление в кишечник большого количество сахара способствует размножению вредных бактерий, которые могут бороться за выживание с полезными бактериями. Все это может вызвать вздутие живота и другие нежелательные эффекты, например, различные воспаления, цитирует издание MK.ru.На третьем месте стоят искусственные подсластители, которые нужно очень осторожно использовать при желании снизить калорийность пищи.Следом специалисты ставят переработанные мясные продукты, такие как сосиски. Содержащиеся в них насыщенные жиры могут вызвать проблемы с кишечником.И, наконец, на пятом месте - соевое масло, используемое в маргарине, соусах для салатах, в некоторых марках майонеза, энергетических батончиках и во многих замороженных продуктах.Соевое масло снижает количество таких видов бактерий, как faecalibacterium и blautia, которые производят благоприятные для организма метаболиты. При этом количество бактерий alistipes и bacteroides повышается. А они воздействуют на метаболизм глюкозы.Читайте также: Врач предупредила о возможных рисках вегетарианства

