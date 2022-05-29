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Билл Гейтс предсказывает новую пандемию
Билл Гейтс предсказывает новую пандемию
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что волна новой пандемии может произойти в ближайшие 20 лет.
2022-05-29T14:07+0500
2022-05-29T14:13+0500
в мире
пандемия
билл гейтс
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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает возможным появление новой пандемии. Об этом он заявил в интервью газете El Diario, сообщает РИА Новости.По мнению миллиардера новая пандемия возможна в следующие 20 лет с вероятностью 50%.Ранее мы сообщали о заражении людей оспой обезьян. Случаи уже зафиксировали в нескольких государствах. В частности, в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.Однако пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает нужным проводить массовую вакцинацию населения на фоне вспышки оспы обезьян за пределами Африканского континента.Читайте также: В Узбекистане обезьяньей оспы нет – Минздрав
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пандемия, билл гейтс

Билл Гейтс предсказывает новую пандемию

14:07 29.05.2022 (обновлено: 14:13 29.05.2022)
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Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что волна новой пандемии может произойти в ближайшие 20 лет.
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает возможным появление новой пандемии. Об этом он заявил в интервью газете El Diario, сообщает РИА Новости.
По мнению миллиардера новая пандемия возможна в следующие 20 лет с вероятностью 50%.
"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", – сказал он.
Ранее мы сообщали о заражении людей оспой обезьян. Случаи уже зафиксировали в нескольких государствах. В частности, в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
Однако пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает нужным проводить массовую вакцинацию населения на фоне вспышки оспы обезьян за пределами Африканского континента.
Читайте также: В Узбекистане обезьяньей оспы нет – Минздрав
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