https://uz.sputniknews.ru/20220529/bloomberg-zayavil-o-gotovnosti-zapada-k-ustupkam-putinu-24864969.html

Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину

Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину

Стремление стран Европы "наказать" Россию за спецоперацию на Украине не идет дальше риторики, считают аналитики Bloomberg.

2022-05-29T11:14+0500

2022-05-29T11:14+0500

2022-05-29T11:33+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Страны Евросоюза (ЕС) вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях. Такое мнение высказали обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в журнале Bloomberg, сообщает РИА Новости.Публицисты считают, что стремление стран Европы "наказать" Россию за спецоперацию на Украине не идет дальше риторики. Так, они отказываются нанести удар "по больному месту" — энергетической отрасли.По мнению авторов, в ЕС вполне очевиден раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом России, а также условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.Также публицисты обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти.Напомним, 23 марта Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в этой валюте с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".Читайте также: В Италии считают, что НАТО воюет против России

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