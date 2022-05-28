https://uz.sputniknews.ru/20220528/v-italii-schitayut-chto-nato-voyuet-protiv-rossii-24849239.html

В Италии считают, что НАТО воюет против России

В Италии считают, что НАТО воюет против России

Итальянский журналист: кризис на Украине оказался "войной" НАТО против РФ

2022-05-28T11:05+0500

2022-05-28T11:05+0500

2022-05-28T11:05+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Кризисная ситуация на Украине показала, что идет "война" НАТО против России, заявил в эфире итальянского канала La7 журналист и историк Анджело Д'Орси. Об этом сообщает РИА Новости.Журналист раскритиковал ограничительные меры Запада в отношении России, назвав их "совершенно неэффективными и неправильными".Также он уточнил, что не считает Североатлантический альянс оборонительным блоком.Россия – лидер по количеству введенных против нее санкций, но предпринятые правительством РФ меры позволяют стране выдерживать санкционное давление, чего не скажешь о других государствах.С начала специальной операции на Украине западные страны ввели беспрецедентные санкции в адрес России, в том числе ограничения для банков, финансовых институтов, крупных госпредприятий, чиновников и членов их семей. Санкции затронули почти 6 тыс. человек и более 900 организаций.Сама Россия, как отмечают эксперты, "относительно защищена" от санкций. Запад начал вводить ограничения в адрес России еще в 2014 году. Тогда меры воздействия включали в себя торговые эмбарго в таких ключевых секторах, как энергетика, финансы, наука, оборонная и военная промышленность.В результате Россия разработала свою платежную систему "Мир", развила собственное производство многих продуктов и установила торговые отношения со странами вне Европейского союза — в частности, с Латинской Америкой.Кроме того, Россия переключилась с долларовых операций на другие валюты, такие как евро и юани. Это позволяет Москве выдерживать нынешнее беспрецедентное санкционное давление.Читайте также: Китайские экономисты объяснили, почему антироссийскими санкциями Запад наказал себяСША бросают Европу под танк

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нато, италия, украина, война