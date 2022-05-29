https://uz.sputniknews.ru/20220529/chto-tashkent-mojet-perenyat-u-krupneyshix-megapolisov-mira-24868886.html

Что Ташкент может перенять у крупнейших мегаполисов мира

Что Ташкент может перенять у крупнейших мегаполисов мира

Столичные власти организовали исследование сферы услуг, чтобы определить какое из направлений следует развивать активнее.

2022-05-29T15:18+0500

2022-05-29T15:18+0500

2022-05-29T15:23+0500

общество

ташкент

сфера услуг

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В Ташкенте проанализировали сферу услуг. Исследование провело международное консалтинговое агентство по заказу столичного хокимията.Эксперты опирались на статистические данные отрасли за 2017-2020 годы. Об этом Sputnik рассказали в администрации города.Цель анализа – определить, в каком направлении развивать сферу услуг более активно.Программа реформирования сферы включает в себя несколько этапов. В настоящее время завершился первый – диагностика состояния сферы услуг. На втором этапе власти разработают конкретную стратегию ее развития. Это не только поможет столичной экономике, но и позволит создать дополнительные рабочие места, уверены эксперты.На сегодняшний день уже выявили наиболее перспективные направления развития. Это услуги в сфере финансов, информационных технологий, недвижимости, торговли, профессиональной и научно-технической деятельности и бытовой сервис.Бизнес и уровень жизниЕсли говорить о бизнесе, то для сравнения показателей трех городов агентство использовало рейтинг Global Business Cities. Он оценивает города по таким направлениям, как экономика, общество, бизнес-среда, а также туризм, культура и окружающая среда.Эксперты также обратили внимание на качество жизни. В этом случае они использовали рейтинг стран мира по уровню жизни Numbeo. Он основывается на анализе восьми показателей. Среди них: соотношение цены недвижимости к доходу, покупательская способность, загрязнение воздуха, движение в пробках, здравоохранение, безопасность.По словам Марии Ворошниной, в этом рейтинге Ташкент занимает довольно высокое положение за счет достаточно низкой стоимости жизни, климата, безопасности и относительно небольшого количества пробок.От диагностики к стратегииКак рассказали эксперты агентства, им удалось выделить сильные и слабые стороны Ташкента.К сильным сторонам они отнесли высокую динамику численности населения, большое количество иностранных туристов,низкий уровень расслоения общества по доходам, низкий индекс времени нахождения в пробках.Среди слабых сторон - низкая обеспеченность населения общественным транспортом (23%), неразвитая туристическая инфраструктура (мало представительств международных гостиничных и ресторанных сетей, недостаток музеев), низкая упоминаемость Ташкента в социальных сетях, недостаточная покупательская способность.Исследование также выявило невысокий показатель валового регионального продукта на душу населения. Это обобщающий показатель экономической деятельности региона. Так вот он в 26 раз меньше, чем в Москве.Из столицы в регионыПо мнению аналитиков, наиболее быстро развивается в Ташкенте финансовый сектор. В частности, банковские услуги. Происходит это благодаря требовательности потребителей к их качеству, усилению конкуренции и готовности финансовых компаний к инновациям.Между тем отметили в исследовании и сдерживающие факторы. Прежде всего, к ним отнесли низкую финансовую грамотность населения по сравнению со странами Организации экономического сотрудничества и развития. Затем идут высокие риски снижения благосостояния и платежеспособности клиентов банков, а также увеличение долговой нагрузки граждан.Еще одно быстроразвивающееся направление – недвижимость. Это объясняется необходимостью строительства новых объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры; ростом благосостояния населения и повышением спроса на недвижимость.Однако и здесь есть сдерживающие факторы. К ним относятся непрозрачность ценообразования на рынке, финансовая неустойчивость многих строительных организаций, низкий уровень использования строительных отходов в производстве.Сферу торговли и IT-направление аналитики также отнесли к быстроразвивающимся.Читайте также: Чем займется Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий

ташкент

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

ташкент, сфера услуг