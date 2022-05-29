Что Ташкент может перенять у крупнейших мегаполисов мира
15:18 29.05.2022 (обновлено: 15:23 29.05.2022)
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Амир Темур хиёбони или "Ташкентский бродвей"
© Sputnik / Зафар Халилов
Столичные власти организовали исследование сферы услуг, чтобы определить какое из направлений следует развивать активнее.
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В Ташкенте проанализировали сферу услуг. Исследование провело международное консалтинговое агентство по заказу столичного хокимията.
Эксперты опирались на статистические данные отрасли за 2017-2020 годы. Об этом Sputnik рассказали в администрации города.
Цель анализа – определить, в каком направлении развивать сферу услуг более активно.
Программа реформирования сферы включает в себя несколько этапов. В настоящее время завершился первый – диагностика состояния сферы услуг. На втором этапе власти разработают конкретную стратегию ее развития. Это не только поможет столичной экономике, но и позволит создать дополнительные рабочие места, уверены эксперты.
"Мы анализировали темпы роста отдельных секторов сферы услуг, а также их распределение в структуре выручки и занятости населения. На первом этапе мы сравнили уровень развития сферы услуг Ташкента с референтными городами Москвой и Лондоном", - рассказала операционный директор консалтингового агентства Мария Ворошнина.
На сегодняшний день уже выявили наиболее перспективные направления развития. Это услуги в сфере финансов, информационных технологий, недвижимости, торговли, профессиональной и научно-технической деятельности и бытовой сервис.
Бизнес и уровень жизни
Если говорить о бизнесе, то для сравнения показателей трех городов агентство использовало рейтинг Global Business Cities. Он оценивает города по таким направлениям, как экономика, общество, бизнес-среда, а также туризм, культура и окружающая среда.
“Если в 2020 году из 200 городов, участвующих в рейтинге, Ташкент занимал 195 позицию, то уже через год столица была на 187 месте. Восемь пунктов за год очень хорошая динамика”, - уточнила Мария Ворошнина.
Эксперты также обратили внимание на качество жизни. В этом случае они использовали рейтинг стран мира по уровню жизни Numbeo. Он основывается на анализе восьми показателей. Среди них: соотношение цены недвижимости к доходу, покупательская способность, загрязнение воздуха, движение в пробках, здравоохранение, безопасность.
По словам Марии Ворошниной, в этом рейтинге Ташкент занимает довольно высокое положение за счет достаточно низкой стоимости жизни, климата, безопасности и относительно небольшого количества пробок.
От диагностики к стратегии
Как рассказали эксперты агентства, им удалось выделить сильные и слабые стороны Ташкента.
К сильным сторонам они отнесли высокую динамику численности населения, большое количество иностранных туристов,низкий уровень расслоения общества по доходам, низкий индекс времени нахождения в пробках.
Среди слабых сторон - низкая обеспеченность населения общественным транспортом (23%), неразвитая туристическая инфраструктура (мало представительств международных гостиничных и ресторанных сетей, недостаток музеев), низкая упоминаемость Ташкента в социальных сетях, недостаточная покупательская способность.
Исследование также выявило невысокий показатель валового регионального продукта на душу населения. Это обобщающий показатель экономической деятельности региона. Так вот он в 26 раз меньше, чем в Москве.
Из столицы в регионы
По мнению аналитиков, наиболее быстро развивается в Ташкенте финансовый сектор. В частности, банковские услуги. Происходит это благодаря требовательности потребителей к их качеству, усилению конкуренции и готовности финансовых компаний к инновациям.
Между тем отметили в исследовании и сдерживающие факторы. Прежде всего, к ним отнесли низкую финансовую грамотность населения по сравнению со странами Организации экономического сотрудничества и развития. Затем идут высокие риски снижения благосостояния и платежеспособности клиентов банков, а также увеличение долговой нагрузки граждан.
Еще одно быстроразвивающееся направление – недвижимость. Это объясняется необходимостью строительства новых объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры; ростом благосостояния населения и повышением спроса на недвижимость.
Однако и здесь есть сдерживающие факторы. К ним относятся непрозрачность ценообразования на рынке, финансовая неустойчивость многих строительных организаций, низкий уровень использования строительных отходов в производстве.
Сферу торговли и IT-направление аналитики также отнесли к быстроразвивающимся.
"Если обращаться к цифрам, то у Ташкента очень хороший потенциал к развитию. По примеру столицы также можно будет усилить развитие сферу услуг в городах регионов. Ведь это позволит не только пополнить городской бюджет, но и создавать рабочие места", - объяснила региональный руководитель по Центральной Азии Зухра Абдурахманова.