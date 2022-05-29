https://uz.sputniknews.ru/20220529/izmenilsya-poryadok-arendy-zemli-cherez-auktsion-24866729.html
Изменился порядок аренды земли через аукцион
Изменился порядок аренды земли через аукцион
При аренде сельхозугодий через электронный конкурс теперь не нужно подтверждение хокима.
2022-05-29T12:57+0500
2022-05-29T12:57+0500
2022-05-29T13:05+0500
общество
аренда
земля
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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. На двадцать шестом пленарном заседании Сената депутаты одобрили ряд поправок в законодательство, связанное с земельными отношениями. Цель поправок – устранить возникающие на практике недоразумения, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса.Закон включает в себя изменения и дополнения в более 20 действующих законов, в том числе в 4 кодекса.В Узбекистане граждане могут получить земельный участок только на основе права аренды путем электронного онлайн-аукциона. Теперь в соответствии с изменениями в Земельном кодексе, лицам, получившим право аренды сельскохозяйственных угодий через открытый электронный конкурс, не нужно получать подтверждения хокима этой территории.Отвечать за своевременное выявление и принятие мер по нецелевому использованию земельных участков теперь будут органы Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете.Кроме того, согласно дополнениям в Земельный кодекс, органы Кадастрового агентства при выявлении случаев нецелевого использования земельных участков вносят в суд исковое заявление о прекращении права на эту землю.Закон также устанавливает ряд гарантий для отдельных слоев населения, нуждающихся в социальной защите. Расходы, связанные с приобретением инвалидами и их семьями земельных участков на электронных интернет-аукционах, возмещаются государством.Читайте также: Зарплаты растут: что изменится для узбекистанцев с 1 июня
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аренда, земля
Изменился порядок аренды земли через аукцион
12:57 29.05.2022 (обновлено: 13:05 29.05.2022)
При аренде сельхозугодий через электронный конкурс теперь не нужно подтверждение хокима.
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. На двадцать шестом пленарном заседании Сената депутаты одобрили ряд поправок в законодательство, связанное с земельными отношениями. Цель поправок – устранить возникающие на практике недоразумения, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса.
Закон включает в себя изменения и дополнения в более 20 действующих законов, в том числе в 4 кодекса.
В Узбекистане граждане могут получить земельный участок только на основе права аренды путем электронного онлайн-аукциона. Теперь в соответствии с изменениями в Земельном кодексе, лицам, получившим право аренды сельскохозяйственных угодий через открытый электронный конкурс, не нужно получать подтверждения хокима этой территории.
Отвечать за своевременное выявление и принятие мер по нецелевому использованию земельных участков теперь будут органы Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете.
Кроме того, согласно дополнениям в Земельный кодекс, органы Кадастрового агентства при выявлении случаев нецелевого использования земельных участков вносят в суд исковое заявление о прекращении права на эту землю.
Закон также устанавливает ряд гарантий для отдельных слоев населения, нуждающихся в социальной защите. Расходы, связанные с приобретением инвалидами и их семьями земельных участков на электронных интернет-аукционах, возмещаются государством.