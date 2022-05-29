https://uz.sputniknews.ru/20220529/izyatie-zemelnyx-uchastkov-budet-spravedlivym-24870209.html

Изъятие земельных участков будет справедливым

Изъятие земельных участков будет справедливым

В законе четко закрепили перечень обстоятельств, на основании которых производится изъятие земельных участков для общественных нужд с компенсацией.

2022-05-29T17:30+0500

2022-05-29T17:30+0500

2022-05-29T17:30+0500

общество

земля

закон

олий мажлис

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Сенаторы одобрили закон "О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией", который предусматривает предоставление компенсации правообладателям земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Об этом сообщила Информационная служба Сената Олий Мажлиса.Закон четко определяет перечень обстоятельств, на основании которых можно изъять земельный участок, при этом изымать землю для каких-либо иных целей кроме как для общественных нужд запрещено.Закон также предусматривает выплату стоимости объекта недвижимости лицам, владеющим ей добросовестно, открыто и непрерывно в течение 15 лет в случае подтверждения уплаты налогов на этот объект при отсутствии права на землю, находящуюся на территории, попавшей под снос.За соблюдением законодательства будут следить компенсационные комиссии при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, местных Кенгашах народных депутатов.Закон также определяет виды и источники компенсации за земли, которые изымаются для общественных нужд. В частности, компенсация может быть в виде денежных средств, в том числе для временной аренды жилых и нежилых помещений, а также предоставление в собственность иного объекта недвижимого имущества.Особое внимание документ уделяет национальным традициям и ценностям. В частности семьям, проживающим в одной махалле, могут предоставить новые дома, расположенные в одной микрорайоне или улице.При этом парламентарии рассмотрели результаты оценки неприкосновенности права собственности. При проведении оценки опросили свыше 20 тысяч жителей. Выяснилось, что 35% из них сталкивались со случаями изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд, 45% из них отметили, что на их территории законодательно не налажена практика изъятия земельных участков.29,5% респондентов не получили компенсацию в достаточном размере, а 6,5% вообще не получили.Читайте также: Изменился порядок аренды земли через аукцион

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земля, закон, олий мажлис