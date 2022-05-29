Журавлев: Белый дом не услышит предостережений Киссинджера - видео
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Эксперт рассказал, к чему приведет необдуманная политика Киева и Вашингтона в отношении России
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на ВЭФ в Давосе заявил, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий в Европе. По его словам, "идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво". Почему к знаменитому политологу в Вашингтоне не прислушаются в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
"Демократы сегодня – это фанатики. Они думают, что есть книжка, в которой написано, как должно быть, так оно и будет. Они не спрашивают, как оно есть, они спрашивают, как должно быть. А с такой позиции очень хорошо ломать, строить из такой позиции очень сложно, потому что будет в конце концов как возможно, а не как хочется", - считает эксперт.
Почему администрация Байдена так плоха? К чему США приведет их необдуманная политика? Обо всем этом в интервью смотрите в полной версии интервью.