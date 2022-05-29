Журавлев: Белый дом не услышит предостережений Киссинджера - видео

"Демократы сегодня – это фанатики. Они думают, что есть книжка, в которой написано, как должно быть, так оно и будет. Они не спрашивают, как оно есть, они спрашивают, как должно быть. А с такой позиции очень хорошо ломать, строить из такой позиции очень сложно, потому что будет в конце концов как возможно, а не как хочется", - считает эксперт.