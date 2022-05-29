https://uz.sputniknews.ru/20220529/kak-doljen-vyglyadet-idealnyy-zavtrak-24859759.html

Как должен выглядеть идеальный завтрак

Как должен выглядеть идеальный завтрак

Диетолог объяснила, что должен включать в себя правильный завтрак.

2022-05-29T09:00+0500

2022-05-29T09:00+0500

2022-05-29T09:00+0500

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Врач Наталья Круглова рассказала РИА Новости о том, каким должен быть полезный завтрак.По словам диетолога, правильное питание — это очень гибкая система, которая допускает различны сочетания продуктов. Полезный завтрак обязательно должен включать в себя три ингредиента:Врач советует сделать свой рацион более разнообразным"Благодаря гибкости системы правильного, сбалансированного питания можно создавать разные сочетания. Тост на зерновом хлебе с овощами и сыром, йогурт с цельнозерновыми мюсли и какой-нибудь фрукт — пример идеального сочетания продуктов", — объяснила диетолог.Круглова подчеркнула, что при планировании рациона следует опираться на самочувствие."Эта комбинация — только основа, на которую можно ориентироваться при составлении своего завтрака", — заключила специалист.Читайте также:Питание в период экзаменов: раскрыт "секретный" топ продуктов

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продукты