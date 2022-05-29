https://uz.sputniknews.ru/20220529/kak-doljen-vyglyadet-idealnyy-zavtrak-24859759.html
Как должен выглядеть идеальный завтрак
Как должен выглядеть идеальный завтрак
Диетолог объяснила, что должен включать в себя правильный завтрак.
2022-05-29T09:00+0500
2022-05-29T09:00+0500
2022-05-29T09:00+0500
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продукты
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Врач Наталья Круглова рассказала РИА Новости о том, каким должен быть полезный завтрак.По словам диетолога, правильное питание — это очень гибкая система, которая допускает различны сочетания продуктов. Полезный завтрак обязательно должен включать в себя три ингредиента:Врач советует сделать свой рацион более разнообразным"Благодаря гибкости системы правильного, сбалансированного питания можно создавать разные сочетания. Тост на зерновом хлебе с овощами и сыром, йогурт с цельнозерновыми мюсли и какой-нибудь фрукт — пример идеального сочетания продуктов", — объяснила диетолог.Круглова подчеркнула, что при планировании рациона следует опираться на самочувствие."Эта комбинация — только основа, на которую можно ориентироваться при составлении своего завтрака", — заключила специалист.Читайте также:Питание в период экзаменов: раскрыт "секретный" топ продуктов
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продукты
Как должен выглядеть идеальный завтрак
Диетолог объяснила, что должен включать в себя правильный завтрак.
Врач Наталья Круглова рассказала РИА Новости
о том, каким должен быть полезный завтрак.
По словам диетолога, правильное питание — это очень гибкая система, которая допускает различны сочетания продуктов. Полезный завтрак обязательно должен включать в себя три ингредиента:
продукты со сложными углеводами (каша, цельнозерновые макароны или цельнозерновой хлеб);
белок (молочные продукты: творог, йогурт, сыр, яйца, рыбу, мясо, птицу);
продукты с высоким содержанием витаминов, минералов, пищевых волокон (овощи, фрукты, ягоды).
Врач советует сделать свой рацион более разнообразным
"Благодаря гибкости системы правильного, сбалансированного питания можно создавать разные сочетания. Тост на зерновом хлебе с овощами и сыром, йогурт с цельнозерновыми мюсли и какой-нибудь фрукт — пример идеального сочетания продуктов", — объяснила диетолог.
Круглова подчеркнула, что при планировании рациона следует опираться на самочувствие.
"Эта комбинация — только основа, на которую можно ориентироваться при составлении своего завтрака", — заключила специалист.