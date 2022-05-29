https://uz.sputniknews.ru/20220529/parijskiy-pozor-ligi-chempionov-24872029.html

Парижский позор Лиги чемпионов

Парижский позор Лиги чемпионов

У вчерашнего позора, провала и организационного кошмара, которые предшествовали празднику спорта (матч между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем" был жесток, яростен и потому прекрасен) есть и автор.

2022-05-29T21:00+0500

2022-05-29T21:00+0500

2022-05-29T21:00+0500

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Болельщики, карабкающиеся вверх по заграждению "Стад де Франс". Правоохранители, которые их хватают буквально за штаны, пытаясь стащить вниз. Другие болельщики, законопослушно простоявшие в очереди на билетный контроль больше двух часов и в итоге не попавшие на матч. Железнодорожники, обслуживающие ветку к тому же "Стад де Франс", объявившие — разумеется, абсолютно специально — забастовку, чтобы сделать свои требования к властям "более медийными".А еще правоохранители, которых было без малого семь тысяч, пригнанные к стадиону, где собралась почти вся европейская знать, как старая, включая испанского короля, так и новая, включая знаменитостей из мира спорта, абсолютно не контролировавшие ситуацию и поэтому поливавшие болельщиков слезоточивым газом.К этой картинке спортивного апокалипсиса стоит прибавить и локацию главного спортивного сооружения Франции – стадион расположен в Сен-Дени, и тамошние нравы очень сильно отличаются от тех, что, к примеру, свойственны любителям классической музыки. Если есть возможность поработать кулаками и если есть возможность устроить полиции и жандармерии веселую в кавычках жизнь, жителей Сен-Дени дважды просить не требуется, напоминает корреспондент РИА Новости.У вчерашнего позора, провала и организационного кошмара, которые предшествовали празднику спорта (матч между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем" был жесток, яростен и потому прекрасен) есть и автор.Но прежде чем раскрыть его имя и фамилию, стоит напомнить предысторию события.На следующий день после начала специальной военной операции УЕФА в специальном коммюнике заявила, что принято решение лишить Санкт-Петербург права проведения финала и перенести игру в Париж.В том же коммюнике выражалась отдельная благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону, который "во время беспрецедентного кризиса проявил невиданную энергию и приложил лично колоссальные усилия, чтобы этот матч состоялся".…И украинизация всей Европы! >>>Какие именно карты Макрон выложил на стол перед руководством УЕФА, неизвестно, но список того, как именно и насколько сильно Франция не умеет проводить крупные спортивные международные состязания, когда съезжается масса болельщиков, довольно длинный.Чемпионат Европы в 2016 году все по тому же футболу сопровождался массовыми забастовками, в частности парижских мусорщиков, и гости Парижа, заплатившие не одну тысячу евро, делили тротуары с полчищами наводнивших город крыс. Тогдашнее первенство континента сопровождалось и массовыми драками, в которых столь же массово обвинили, разумеется, русских, хотя в кулачных боях участвовали на самом деле совершенно другие люди. Да и уже стершееся из памяти мировое футбольное первенство 1998-го было отмечено и беспорядками, и, разумеется, забастовкой пилотов "Эйр Франс". Без драк, стачки и организационного бардака это была бы не Франция.Но происшедшее в субботу, 28 мая 2022 года, затмило все предыдущие горе-достижения. За все 67 лет, что проводится финал клубного турнира Лиги чемпионов, НИКТО. НИКОГДА. НЕ ВИДЕЛ. НИЧЕГО. ПОДОБНОГО.Матч, участники которого только за то, что вышли на поле, получают 34 миллиона евро (19 миллионов — победитель, 15 миллионов — проигравший), где среди игроков нет ни одного немультимиллионера, где на гостевых трибунах тоже сплошь богачи и знаменитости, матч, который транслируется на аудиторию размером в несколько сотен миллионов человек, начался с почти сорокаминутным опозданием.СМИ, столь отважные, когда нужно обругать Кремль и Москву и припечатать Россию, словно воды в рот набрали, поскольку все эти тридцать шесть минут рассказывали о чем угодно, кроме как о причинах происходящего.Пресса молчала, пока болельщики "Ливерпуля" штурмовали ограждения "Стад де Франс". Она молчала, пока других нарушителей конная жандармерия разгоняла с помощью слезоточивого газа, пока шли бесконечные проверки куар-кодов, поскольку имелись опасения, что многие из билетов фальшивые.Пресса молчала, хотя информации было хоть отбавляй. Социальные сети рвались на британский флаг, в них размещались видео, мгновенно получавшие миллионное количество просмотров.Представить себе, что телеканалы, ведшие трансляцию (правообладатель картинки Canal+ и крупнейший французский вещатель TF1) были не в курсе причин международного провала их страны, происходившего в прямом эфире, абсолютно невозможно. Тем не менее, те, кто принимают решения по содержанию эфира и сами журналисты (едва ли не самые лучшие и опытные, из тех, что освещают спортивные события подобного уровня) предпочли промолчать. Утаив от своих зрителей правду.А вот теперь представим, что все вот это, все, включая попытки навести порядок откровенно силовыми методами, включая наличие хулиганов и мошенников (предсказуемое) среди болельщиков, включая неумение решить проблему транспорта (ключевую для организации такого уровня события), включая абсолютное безразличие к проблемам кибербезопасности и неумение отличить поддельные куар-коды от настоящих, включая тотальное молчание прессы, чтобы спасти честь мундира, — вот это все произошло бы в России, с российскими правоохранителями и с российскими журналистами.Вот тогда точно не было бы ни деланного стыдливого умалчивания, ни уклончивых улыбочек. Тогда бы сразу стали известны имена тех, кто "бардак допустил", "кто свободы удушил", "кто цензуру в эфире ввел". Тогда бы назвали все имена и все фамилии, ничего не скрывая.Ведь это была бы "Россия, которая виновата".Запад готовится предать Киев >>>Но поскольку позор — по цене миллионов и миллионов в общеевропейской валюте — происходил в субботу, 28 мая 2022 года во Франции, то "это другое".И поэтому лучше молчать. В момент самого позора. А спустя несколько часов можно и выдавить несколько незначительных деталей. Сделав, конечно же, акцент не на адском провале, а на том, что "разумеется, были некоторые недостатки".Провал и беспорядки, кстати, не ограничились самим матчем. Вся эта радость "свобод личности" и торжество "ценностей демократии и прогресса" продолжились в фан-зонах, специально для события организованных. Массовые драки и нападения и не менее массовые аресты и задержания.Отобрав (и находясь под колоссальным политическим прессингом) у России и Санкт-Петербурга право на проведение финала ЛЧ-2022 и отдав его Франции (тоже под давлением, что уж там скрывать), УЕФА, этот главный орган управления футболом в Европе, совершил ту самую ошибку, которая временами может быть и хуже преступления.Все усилия в строительстве имиджа, вся пиар-кампания, вставшая в кругленькую сумму, все оказалось тщетным.На всеобщее обозрение вместо спортивного шика, блеска, красоты было выставлено старое исподнее. С соответствующим этой ветхости амбре.Несмотря на все слова о современных вызовах, модерновом управлении, об умении соответствовать прогрессу, много сотен миллионов человек увидели старые как мир мелкопоместные интриги, чтобы заполучить себе в гости диковинку, фельдфебельские замашки, чтобы справиться с толпами зевак, пришедших на диковинку поглядеть, и чиновничью трясучку "как бы чего не вышло".В этом парижском позоре, как в капле воды, отразились практически все пороки нынешней европейской политики, движимой как ненавистью к России, так и насквозь лживыми и бессодержательными словами. Перед лицом очень локального вызова и не менее локального выбора те, кто сегодня называет себя лидерами "свободного мира", оказались бессильными неумехами и банкротами.Читайте также: Польша готовится к "интеграции": Украина обречена >>>

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футбол, париж